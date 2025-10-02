En la red social X (antes conocida como Twitter), una cuenta con un gran número de seguidores cuestionó a Netflix por el contenido en una de sus series. El mensaje acusaba a la plataforma de “promover lo transgénero en los niños”, lo que generó un intenso debate entre los usuarios.

La denuncia cobró aún más visibilidad cuando el propio Elon Musk, dueño de X, se sumó a la discusión al responder con un breve pero contundente comentario:“Cancelen Netflix”.

La publicación inicial fue hecha por la cuenta @LibsOfTikTok, conocida por su postura crítica hacia los contenidos considerados “woke”. En esta ocasión, arremetió contra la serie “The Baby-sitters Club” (“El club de las niñeras” en Latinoamérica).

Elon Musk reaccionó citando la publicación y escribió “Cancelen Netflix”. (Foto: @elonmusk / X)

Según la crítica, un episodio de la primera temporada muestra una escena en la que, supuestamente, se intenta imponer un enfoque de identidad de género en un hospital.

La escena en cuestión ocurre en el episodio 4, donde Mary Anne acompaña a Bailey Delvecchio en una sala de hospital. Allí, el personal se refiere a Bailey como niño, basándose en el registro médico, lo que provoca la intervención de Mary Anne.

“Sé que están ocupados, pero como verán si la miran a ella y no su historial, Bailey no es un niño. Y al tratarla como un niño, ignoran quién es. Hacen que se sienta insignificante y humillada. Así no se sentirá bien, segura ni tranquila. Así que, a partir de ahora, reconozcan, por favor, quién es”, reclama la protagonista, tras lo cual el médico se disculpa.

La secuencia en cuestión muestra a Mary Anne defendiendo a Bailey Delvecchio en un hospital, pidiendo que se respete su identidad. (Foto: Netflix) / Kailey Schwerman/Netflix

Un detalle que no puede pasarse por alto es que la serie, estrenada en 2020 y basada en la exitosa saga de libros de Ann M. Martin, está dirigida a un público infantil y adolescente.

Cabe agregar que “The Baby-Sitters Club” se centra en un grupo de chicas de secundaria de Stoneybrook, Connecticut, que deciden formar su propia empresa de cuidado de niños.

La polémica reabrió el debate sobre los contenidos “woke” en el streaming. (Foto: Olivier DOULIERY / AFP)

La trama sigue a las fundadoras, Kristy Thomas (Sophie Grace), Claudia Kishi (Momona Tamada), Stacey McGill (Shay Rudolph) y Mary Anne Spier (Malia Baker), mientras equilibran los desafíos de la adolescencia y el manejo de su negocio.

La serie consta de dos temporadas y cuenta con la participación de Alicia Silverstone y Mark Feuerstein en roles adultos.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí