Emma Watson volvió a captar la atención pública durante la Semana de la Moda de París, donde apareció con una gran sonrisa y un misterioso anillo en su mano izquierda. La actriz, conocida mundialmente por su papel de Hermione Granger en Harry Potter, lució una joya de estilo vintage con un diamante, lo que desató rumores sobre un posible compromiso con su pareja, Kieran Brown, a quien conoció mientras estudiaba un máster en escritura creativa en la Universidad de Oxford.

Según el Daily Mail, Watson, de 35 años, mantiene una relación con Brown desde hace más de un año. Aunque ninguno de los dos confirmó el compromiso, su aparición con el anillo alimentó las especulaciones.

La actriz habló recientemente sobre el matrimonio durante una conversación con Jay Shetty, en la que expresó su visión crítica sobre la presión social que enfrentan las mujeres. “La presión para casarse es una forma de violencia y crueldad”, señaló; sin embargo, también admitió que espera que el matrimonio llegue a su vida si está destinado a suceder: “Espero que me pase, pero no me siento con derecho a ello. Será parte de mi propósito o no lo será”.

Por ahora, la actriz no ha confirmado nada. (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Su aparición en París coincidió con una fuerte polémica luego de que J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, la criticara públicamente por sus posturas sobre los derechos de las personas trans. La escritora afirmó que Emma “es ignorante de lo ignorante que es” y cuestionó su falta de experiencia con la vida real fuera del mundo del cine y la fama.

Rowling aseguró que Watson y otros exprotagonistas de la saga, como Daniel Radcliffe y Rupert Grint, utilizan su vínculo con Harry Potter para hablar públicamente de temas con los que ella no está de acuerdo. “Años después de haber terminado de actuar, siguen asumiendo el papel de portavoces del mundo que yo creé”, afirmó.

La autora también recordó haber recibido una nota de disculpa de Emma durante el momento más tenso de los ataques en su contra, lo que, según dijo, no disminuyó su decepción. “Había echado más leña al fuego y aun así creyó que una simple línea me tranquilizaría”, declaró Rowling, quien la acusó de haber “participado entusiastamente en el deterioro de los derechos de las mujeres”.

J.K. Rowling volvió a criticarla duramente por su apoyo a los derechos trans, señalando que la intérprete “es ignorante de lo ignorante que es”. (Foto: Tolga Akmen / AFP) / TOLGA AKMEN

A qué se debe el distanciamiento entre J.K. Rowling y el reparto principal de las películas de Harry Potter

El distanciamiento entre J.K. Rowling y el reparto principal de las películas de Harry Potter, especialmente Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, se debe principalmente a las opiniones y comentarios públicos de la autora sobre las personas transgénero, los cuales fueron criticados como transfóbicos. Estas declaraciones comenzaron a generar polémica alrededor de 2020 y continuaron en los años siguientes, causando un profundo malestar en la comunidad LGBTQ+ y en muchos de los actores de la saga.

Los actores protagonistas, incluyendo a Daniel Radcliffe y Emma Watson, se desvincularon de la postura de Rowling y emitieron declaraciones públicas en apoyo a la comunidad trans, afirmando que las mujeres trans son mujeres y expresando su tristeza o rechazo ante los comentarios de la escritora.

El distanciamiento entre J.K. Rowling y el reparto principal de las películas de Harry Potter se debe principalmente a las opiniones y comentarios públicos de la autora sobre las personas transgénero. (Foto: Warner Bros.)

Este hecho causó una fractura entre las personas, ya que los actores optaron por alinearse con el colectivo que la autora había criticado.

A pesar de que Emma Watson expresó en entrevistas recientes que aún siente aprecio por Rowling, la autora respondió con ironía en redes sociales, señalando que el daño ya está hecho y que una posible reunión difícilmente ocurrirá.

