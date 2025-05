Richard Gere es uno de los grandes actores de Hollywood que son sumamente recordados por los papeles que han tenido. Precisamente, este artista está en la mente de varias personas por su interpretación de ‘Edward Lewis’ en la película ‘Pretty Woman’, que se estrenó en 1990. En aquella cinta, él compartió protagonismo con Julia Roberts, quien dio vida a ‘Vivian Ward’. Como la trama de la misma fue muy buena, muchos, hasta el día de hoy, esperan una segunda parte. Te comento esto porque recientemente el actor reveló su principal requisito para hacer una secuela.

Con el fin de brindarte la información completa al respecto, es importante recalcarte que Richard Gere habló con People en ‘City Harvest Presents The 2025 Gala: Carnaval’, un evento de recaudación de fondos que se llevó a cabo en Cipriani 42nd Street, New York. En aquella conversación, el actor brindó una declaración a cerca de la película.

Para ser más exactos, a él le consultaron si la aclamada comedia romántica de 1990 finalmente podría tener una secuela. Apenas escuchó la pregunta, el actor dio a conocer su principal requisito. Sus palabras, obviamente, sorprendieron a más de uno.

Richard Gere y Julia Roberts actuaron juntos en ‘Pretty Woman’. El actor interpretó a ‘Edward Lewis’, mientras que la artista dio vida a ‘Vivian Ward’. (Foto: Buena Vista / Getty Images) ×

Dijo lo que piensa sin problemas

“Todo se reduce a si hay un buen guión o no”, expresó Richard Gere, que, por cierto, en diciembre de 2024 declaró sobre lo complicado que le resultó al inicio comprender la ahora icónica cinta. “No había ningún personaje, así que leí esto y dije: ‘No es para mí’”, sostuvo en ese entonces al presentador Scott Feinberg en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, siempre según la citada fuente.

Richard Gere y Julia Roberts tienen una fuerte relación de amistad y colaboración, especialmente conocida por su química en la pantalla. (Foto: Peter Kramer / NBC / NBC NewsWire vía Getty Images) ×

Él llegó a creer que ‘Edward Lewis’ era “solo un traje”, pero el director Gary Marshall le prometió que encontrarían al personaje juntos y con Julia Roberts. “Al final, intentamos encontrar un personaje que encajara con la estructura y la esencia de la obra. Que fuera emotivo, encantador, divertido, sexy, ¿sabes? Y todos nos queríamos mucho. Teníamos mucha confianza, lo pasamos de maravilla, y no teníamos ni idea de que iba a ser así”, aseveró el artista, quien también llegó a decir que el haber trabajado en la cinta es algo que lo pone feliz. “Estoy muy orgulloso de esa película y del proceso de trabajo que llevamos a cabo para crearla. Y no solo estoy orgulloso, sino también agradecido por esa película porque me permitió hacer muchas otras cosas”, recalcó.