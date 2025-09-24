Violet Affleck, la hija mayor de Ben Affleck y Jennifer Garner, volvió a captar la atención internacional con un poderoso discurso en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. No es la primera vez que alza la voz en temas de impacto social, pues meses atrás reveló la discusión que tuvo con su madre a raíz de los devastadores incendios forestales en California.

Con apenas 18 años, la joven estudiante de la Universidad de Yale mostró una calma y aplomo que recordaron al de un diplomático experimentado, pero con la fuerza y la indignación de quien representa a toda una generación.

Violet, hija de Ben Affleck y Jennifer Garner, habló con firmeza en la ONU. | Crédito: Instagram

En su intervención, Violet se presentó como abogada de las juventudes para alzar la voz sobre un tema que, según ella, ha sido relegado: los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19.

Portando una mascarilla K95, subrayó la incongruencia entre los discursos políticos y las acciones concretas: “Los líderes nos dicen que somos el futuro, pero cuando se trata de la pandemia que aún continúa, nos están robando nuestro presente frente a nuestros ojos”.

La joven cuestionó con firmeza cómo el mundo volvió rápidamente a la normalidad, dejando de lado la gravedad del virus y minimizando los riesgos de transmisión aérea. Para Violet, esa indiferencia es un error que pone en riesgo la salud pública, especialmente de los más vulnerables.

Además, expresó su preocupación por el impacto en la infancia: “Me siento furiosa por ellos. Es un abandono del peor tipo el ver a nuestros niños y decirles: ‘sabíamos cómo protegerte y no lo hicimos’. Teníamos la tecnología para prevenir las enfermedades transmisibles por el aire y no lo hicimos”.

Violet Affleck no es la primera vez que alza la voz en temas sociales. | Crédito: Instagram | Lynda Lopez)

En su rol como activista, Violet se ha manifestado públicamente a favor del derecho a usar mascarillas en espacios públicos y del acceso gratuito a las pruebas de COVID-19. Su mensaje en la ONU llega en el marco de la Asamblea General y la conmemoración de los 80 años del organismo, lo que le dio aún más relevancia y eco internacional.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí