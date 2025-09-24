Jennifer Lopez dejó ver su lado humano. La estrella del Bronx, que se encuentra promocionando la nueva versión musical de 'Kiss of the Spider Woman’, fue sorprendida con una pregunta directa: ¿se ha sentido una actriz subestimada? Su respuesta, cargada de sinceridad, se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento.

“Siempre sentí que hacía lo mejor con lo que me daban. Claro que me frustré muchas veces, pero elegí no quedarme enojada sino demostrar lo que podía dar”, confesó JLo.

La sinceridad de Jennifer Lopez resaltó durante la presentación de 'Kiss of the Spider Woman', donde habló del cambio para las actrices latinas. | Crédito: Instagram jlo

“Y ahora, cuando un Bill Condon o un Bob Zemeckis me llaman, es el resultado de todo ese trabajo. Me tomó años, pero aquí estoy”, agregó, subrayando lo difícil que ha sido abrirse espacio en una industria que no siempre le ofreció oportunidades justas.

La actriz y cantante también reflexionó sobre cómo el panorama ha cambiado para las nuevas generaciones de intérpretes latinas: “Me alegra que ellas ya reciban oportunidades a los 20 que yo tuve mucho después. Es diferente ahora. Y eso me da esperanza”.

La película musical, protagonizada también por Diego Luna y Tonatiuh, promete emocionar con su historia y su música. | Crédito: Facebook Jennifer Lopez

Con estas palabras, JLo no solo expresó orgullo, sino también un deseo de ver una industria más inclusiva y equitativa.

‘Kiss of the Spider Woman’, que llegará a las pantallas el 10 de octubre, promete ser un homenaje lleno de música, baile y drama.

