Jennifer Lopez volvió a mostrar su faceta más maternal y cercana al compartir un recuerdo que derritió corazones en redes sociales. La cantante y actriz, de 55 años, publicó una tierna foto en la que aparece su hija Emme, de 17 años, durmiendo sobre su pecho, acompañada de un mensaje cargado de emoción y nostalgia.

“Acabo de dejar este pequeño coquito en su primer día de Senior Year”, escribió, en referencia al último año de estudios de secundaria en Estados Unidos. “Mirando esta foto de hace un par de años, me recuerda que siempre serás mi bell@ bebé”, añadió, dejando claro que, para ella, la maternidad es un vínculo eterno.

Jennifer Lopez celebró el inicio del Senior Year de su hija Emme con un desayuno especial. | Crédito: Instagram jlo

La Diva del Bronx suele llamar coquitos a sus mellizos, Emme Maribel y Maximilian David, fruto de su relación con el cantante Marc Anthony. El apodo refleja la dulzura con la que la artista se refiere a sus hijos, quienes ya están por dar el siguiente paso hacia la universidad, una etapa que también emociona a la intérprete de On the Floor.

Desayuno especial para un día único

Además del emotivo recuerdo, López compartió en sus Instagram Stories una imagen de un desayuno preparado para la ocasión: tocino, tostadas francesas y un detalle especial. En el plato, escrito con chocolate, se podía leer Senior Year, una manera de celebrar con estilo el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Emme.

Jennifer Lopez preparó un almuerzo especial para celebrar a Emme. | Crédito: Instagram jlo

No es la primera vez que JLo habla públicamente de lo que significa ser madre. En una entrevista con People, confesó: “Es amor incondicional. Yo sé que todo el mundo se siente de esta manera sobre sus hijos, pero yo siento que son súper especiales. Estoy emocionada de ver lo que hacen”.

El gesto de la cantante dejó claro que, aunque sus mellizos ya son adolescentes a punto de volar por su cuenta, para Jennifer Lopez siempre seguirán siendo sus “coquitos”, esos pequeños que le han dado una de las mayores alegrías de su vida: la maternidad.

