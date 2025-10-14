Definitivamente, Jennifer Aniston generó impacto cuando habló acerca del “profundo” respeto que tiene por los periodistas. Ahora ha vuelto a llamar la atención. Esta vez porque reveló la razón por la que no quiere adoptar niños. Para que conozcas el motivo, no te vayas de aquí.

Con el fin de ir de lleno al asunto, te comento que la intérprete de ‘Rachel Green’ en ‘Friends’ participó recientemente en el pódcast ‘Armchair Expert’. Es ahí donde abordó el tema en cuestión. Todo a raíz de que la presentadora Monica Padman hablara sobre su experiencia al congelar sus óvulos.

Resulta que ella dijo que estaba indecisa sobre si quería tener hijos. Incluso señaló que “tal vez esté bien que no los tenga”. El punto es que tras ello le preguntó a Jennifer Aniston si había encontrado “paz” estando al otro lado de eso. Recordemos que la actriz ha sido anteriormente abierta a la hora de hablar sobre sus problemas de infertilidad, incluyendo el haber pasado por una fertilización in vitro (FIV).

Jennifer Aniston es una actriz, comediante, directora y productora de cine estadounidense. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

“Debo decir que…”

“Es tan tranquilo”, respondió. “Pero debo decir que llega un punto en que se me escapa de las manos. Literalmente no puedo hacer nada al respecto. Cuando la gente dice ‘pero puedes adoptar’, no quiero. Quiero mi propio ADN en una personita. Es la única manera. Egoísta o no, sea lo que sea, lo he deseado”, agregó.

“Habrían sido buenos hijos”

Más adelante, Jennifer Aniston precisó que si bien era un tema que realmente no quería hablar, sostuvo que ha habido momentos en los que ha conocido a alguien y ha pensado que “habrían sido buenos hijos”. Sin embargo, subrayó que es un sentimiento que “se pasa en tres segundos”. Además, precisó que es algo que uno idealiza después de estar “del otro lado porque está fuera de su control”.

“Simplemente no estaba en el plan, cualquiera que fuera el plan”, señaló. “Es muy emotivo, especialmente en el momento en que dicen ‘ya está’, porque hay un momento extraño cuando eso sucede”, sentenció la artista.

Jennifer Aniston nació el 11 de febrero de 1969 en Sherman Oaks, Los Ángeles, California, Estados Unidos. (Foto: Chris Delmas / AFP) / CHRIS DELMAS

La carrera de Jennifer Aniston como actriz

Debido a que en el primer párrafo toqué el tema de la carrera de Jennifer Aniston como actriz, considero oportuno repasarla. Por si no estabas enterado(a), ella, tras graduarse de una escuela secundaria de artes escénicas en New York, protagonizó algunas producciones Off-Broadway. Además, participó en programas de televisión, antes de su debut en la pantalla grande con ‘Leprechaun’ de 1993. Cómo olvidar su paso por la exitosa serie ‘Friends’, que duró desde 1994 a 2004, interpretando el papel de ‘Rachel Green’. Lo curioso es que durante esa etapa también participó en películas, como ‘My Affection’ (1998), ‘Office Space’ (1999), ‘The Good Girl’ (2002), ‘Bruce Almighty’ (2003) y ‘Along Came Polly’ (2004).

Tras el final de ‘Friends’, Jennifer Aniston protagonizó otros proyectos cinematográficos, como ‘Marley & Me’ (2008), ‘He’s Just Not That Into You’ (2009), ‘Just Go with It’ (2011), ‘Horrible Bosses’ (2011) con su secuela de 2014, ‘We’re the Millers’ (2013), ‘Cake’ (2014), ‘Dumplin’ (2018) y ‘Murder Mystery’ (2019) con su secuela de 2023. Por último, tengamos en cuenta que actualmente protagoniza ‘The Morning Show’ de Apple TV+.

