En junio del presente año elaboré una nota sobre Jennifer Aniston, donde te explicaba cómo era su día libre perfecto. Ahora nuevamente escribo acerca de ella porque recientemente reveló cuál ha sido “el mejor día de su vida”. Sí, no es broma. Compartió esa información con todos. Prepárate para descubrir qué dijo.

Primero que nada debo indicarte que si bien ella tiene una vida ligada a la actuación (de hecho, es una excelente actriz y nadie puede discutirlo), también es empresaria. Eso lo digo porque en septiembre de 2021 lanzó su línea de cuidado del cabello LolaVie. ¿Por qué te menciono esto? Porque tiene que ver con lo que motivó esta nota.

Jennifer Aniston es una actriz, comediante, directora y productora de cine estadounidense. (Foto: Michael Buckner / Variety vía Getty Images) / Michael Buckner

Resulta que la cuenta de Instagram de la mencionada marca (@lolavie) compartió un video en el que aparece Jennifer Aniston usando ciertos productos de su línea de cabello en su gran amiga Courteney Cox. Todo para darle un poco de glamour, según People.

“Por fin puedo…”

“Este es el mejor día de mi vida. Por fin puedo secarle el pelo a Courteney”, expresó la actriz al inicio del clip. Ella, de acuerdo a esa grabación, se tomó su tiempo para rociar el cabello de su amiga con el Glossing Detangler de LolaVie, algo que siempre quiso hacer “porque tiene una cabellera preciosa, pero tiende a tener frizz en la parte superior”.

Jennifer Aniston ayudando a su amiga Courteney Cox a cuidar su cabello. (Foto: @lolavie / Instagram)

Courteney Cox notó la diferencia

Si bien la actriz y empresaria solo usó un poco de su producto, Courteney no desaprovechó la oportunidad de elogiar la diferencia instantánea. “No me cepillo el pelo, así que el hecho de poder pasar el peine de esa manera es realmente un milagro”, sostuvo.

Ya cuando fue la hora de la fase del secado con secador, Jennifer Aniston usó el Peptide Pumping Spray de LolaVie para darle a su amiga un “levantamiento” adicional. Eventualmente, le echó aceite ligero de su misma marca antes de posar juntas para la cámara. En definitiva, ambas pasaron un momento inolvidable.

¿Desde cuándo Jennifer Aniston y Courteney Cox son muy buenas amigas?

Cabe mencionar que Jennifer Aniston y Courteney Cox trabajaron juntas en ‘Friends’. La primera interpretó a ‘Rachel Green’, mientras que la segunda ‘dio vida’ a ‘Monica Geller’. A raíz de esa serie, que se estrenó en 1994 y duró hasta 2004, ambas se conocieron y se volvieron muy buenas amigas.

