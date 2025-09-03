Luego de haberte contado sobre la vez en que Jennifer Aniston ‘luchó’ contra los ejecutivos de un estudio, te comento que la actriz hace poco reveló sus secretos para “envejecer con gracia”. Sí, lo dijo todo durante una entrevista. Si te interesa descubrir lo que manifestó, no te vayas de esta nota.

Para ser más exactos, la actriz de 56 años conversó con la revista Glamour en compañía de sus coprotagonistas de ‘The Morning Show’. En ese entonces se abordó el tema de lo que hace para mantenerse joven a lo largo de los años. Todo a raíz de lo que expresó Marion Cotillard. Resulta que ella la felicitó por envejecer “con gracia”. La estrella del cine no dudó en agradecerle por eso.

“Eso significa mucho para mí”, señaló Jennifer Aniston. “Y creo que, en cuanto a envejecer con gracia, tengo una fuente inagotable de optimismo y positividad. Llámalo juventud si quieres”, recalcó la actriz, que también hizo referencia a su famoso enfoque disciplinado para hacer ejercicio.

Jennifer Aniston es una actriz, comediante, directora y productora de cine estadounidense. (Foto: Myung J. Chun / Los Angeles Times vía Getty Images) / Myung J. Chun

“Pero creo que todo comienza con cómo amamos nuestros cuerpos y dónde estamos”, aseguró la artista, que después admitió que “mantiene” su apariencia con “tratamientos faciales, láseres y todas esas cosas buenas”.

“No voy a dejar que me invadan las canas”

“Es decir, estoy bien. No voy a dejar que me invadan las canas. Es cuestión de perspectiva y también de saber que esto es solo un cuerpo, es cuestión de mentalidad”, subrayó la ganadora de un Golden Globe en la categoría ‘Mejor Actriz en Serie de Televisión Musical o Comedia’. Ese premio lo recibió en 2003 por su trabajo en ‘Friends’, donde interpretó a ‘Rachel Green’.

Jennifer Aniston nació el 11 de febrero de 1969 en Sherman Oaks, Los Ángeles, California, Estados Unidos. (Foto: Myung J. Chun / Los Angeles Times vía Getty Images) / Myung J. Chun

La carrera de Jennifer Aniston como actriz

Por si no estabas enterado(a), Jennifer Aniston, tras graduarse de una escuela secundaria de artes escénicas en New York, protagonizó algunas producciones Off-Broadway. Además, participó en programas de televisión, antes de su debut en la pantalla grande con ‘Leprechaun’ de 1993. Cómo olvidar su paso por la exitosa serie ‘Friends’, que duró desde 1994 a 2004, interpretando el papel de ‘Rachel Green’. Lo curioso es que durante esa etapa también participó en películas, como ‘My Affection’ (1998), ‘Office Space’ (1999), ‘The Good Girl’ (2002), ‘Bruce Almighty’ (2003) y ‘Along Came Polly’ (2004).

Tras el final de ‘Friends’, Jennifer Aniston protagonizó otros proyectos cinematográficos, como ‘Marley & Me’ (2008), ‘He’s Just Not That Into You’ (2009), ‘Just Go with It’ (2011), ‘Horrible Bosses’ (2011) con su secuela de 2014, ‘We’re the Millers’ (2013), ‘Cake’ (2014), ‘Dumplin’ (2018) y ‘Murder Mystery’ (2019) con su secuela de 2023. Por último, tengamos en cuenta que actualmente protagoniza ‘The Morning Show’ de Apple TV+, cuya cuarta temporada se estrenará a finales de este 2025.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí