John Crawley, a quien muchos conocimos a través de TikTok como KingBeardX, falleció el pasado 18 de agosto a los 47 años. Sí, el mismo hombre de la enorme barba y el corazón aún más grande que nos sacaba carcajadas con su sentido del humor tan característico y que reunió a millones en sus redes sociales, hoy ya no está con nosotros.

Me enteré de su muerte por una publicación en GoFundMe hecha por su amigo y excompañero de pódcast, Anthony Caruso, quien confirmó que John había fallecido en el North Mississippi Medical Center, en Tupelo, Mississippi. El impacto fue inmediato: no sólo porque se fue medianamente joven, sino porque su energía era de esas que uno siente eternas, como si siempre fueran a estar en la pantalla de tu celular.

¿QUÉ LE PASÓ A JOHN CRAWLEY?

Según los detalles compartidos por su círculo cercano y el sitio TMZ, la causa de muerte fue un paro cardíaco. Todo comenzó a inicios de agosto, cuando John acudió al hospital por problemas para respirar. Su estado era delicado, tanto que fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (ICU) y conectado a un ventilador. Lamentablemente, su cuerpo no pudo más.

Caruso explicó en la página de la recaudación de fondos que John no tenía seguro médico y que era el principal sostén económico de su familia. Como muchos creadores independientes en Estados Unidos, enfrentaba los desafíos del sistema de salud sin una red de seguridad.

Caruso fue quien, a pedido de la familia, activó la campaña de GoFundMe para cubrir los gastos médicos. En vida, John había acumulado más de 2,5 millones de seguidores en TikTok y cerca de un millón en Instagram, una comunidad leal que ahora ha respondido con tributos, mensajes de amor y apoyo a su familia.

UN HOMBRE QUERIDO DENTRO Y FUERA DE LAS REDES

James Steele, director de la funeraria Glenfield Funeral Home, quien conocía personalmente a John, dijo algo fuerte: “Era un buen tipo. Iluminó el mundo de muchas personas”. Steele también estuvo con la madre de John tras su fallecimiento y aseguró que, aunque devastada, ella agradece todo el cariño que ha recibido.

Su autenticidad, calidez y humor eran genuinos. Y eso, en una era tan saturada de contenido, es cada vez más difícil de encontrar.

