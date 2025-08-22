En enero de 2019, el nombre de Jussie Smollett acaparó los titulares de diferentes medios de comunicación, y no precisamente por su rol como actor de “Empire”, sino porque luego de haber denunciado un crimen de odio en su contra, las autoridades determinaron que él había armado todo. Esto lo llevó a ser duramente criticado y pronto su carrera se desmoronó; y aunque fue declarado culpable de cinco delitos y sentenciado, posteriormente anularon su condena. Ahora, más de seis años después, su historia fue llevada a la pantalla por Netflix en un documental que lleva el título “¿La verdad sobre Jussie Smollett?, donde se presentan diversas entrevistas y en la que él sigue manteniendo su inocencia.

A raíz de lo sucedido, su apellido se convirtió en objeto de controversia, aunque por fortuna no afectó la carrera de su familia. Por esta razón, te damos a conocer quiénes son sus hermanos y a qué se dedican.

El actor estadounidense Jussie Smollett durante una sesión fotográfica para la serie "Empire", en el marco del 57.º Festival de Televisión de Montecarlo, el 17 de junio de 2017 en Mónaco (Foto: Valery Hache / AFP)

¿QUIÉNES SON Y A QUÉ SE DEDICAN LOS HERMANOS DE JUSSIE SMOLLETT?

Jussie Smollett tiene en total cinco hermanos: Jojo, Jazz, Jurnee, Jake y Jocqui. Algunos de ellos trabajan frente a cámaras en su rol de actores o presentadores, mientras que a otros les apasiona el arte culinario. A continuación, más detalles:

Jojo Smollett

Lugar de nacimiento: Nueva York, Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos Fecha de nacimiento: 28 de agosto 1977

28 de agosto 1977 Edad: 47 años

47 años Ocupación: Actor y productor

Jojo Smollett es el hermano mayor de Jussie Smollett (Foto: Jurnee Smollett / Instagram)

Jojo Smollett es un actor y productor que comenzó su carrera en 1991 en la serie dramática “Rosseane”. También es conocido por haber actuado en “On Our Own” (1994-1995), “The practice” (1997), “Moesha” (1997) y “Living by Design with Jake and Jazz” (2019).

También ha aparecido en el programa de cocina familiar de Food Network llamado “Smollett Eats”.

Jazz Smollett

Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos

California, Estados Unidos Fecha de nacimiento: 11 de abril 1980

11 de abril 1980 Edad: 45 años

45 años Ocupación: Chef y productora

Ella es el hermana de Jussie Smollett, quien tiene un programa de cocina (Foto: Jazz Smollett / Instagram)

Jazz Smollett es productora, chef, decoradora de interiores y experta en estilo de vida. junto a su hermano Jake Smollett, presenta y produce la exitosa serie de CLEO TV “Living By Design”. También tiene un libro de cocina llamado “La mesa familiar: recetas y momentos de una vida nómada”.

Ella supo sacarle provecho a su apellido y gracias a sus conocimientos ha aparecido en “The Today Show”, “The Rachael Ray Show” y “Home and Family”.

Jurnee Smollett

Lugar de nacimiento: Nueva York, Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos Fecha de nacimiento: 1 octubre 1986

1 octubre 1986 Edad: 38 años

38 años Ocupación: Actriz

Esta hermana de Jussie Smollett está inmersa en el mundo de la actuación (Foto: Jurnee Smollett / Instagram)

Jurnee Smollett comenzó su carrera como actriz infantil apareciendo en comedias de situación como “On Our Own” (1994-1995) y “Full House” (1992-1994). Recibió el premio Critic’s Choice por interpretar a Eve en la película “Eve’s Bayou” (1997). De adulta, protagonizó “The Great Debaters” (2007), “Temptation: Confessions of a Marriage Counselor” (2013) y “Aves de presa” (2020). Respecto a sus papeles en televisión están “Friday Night Lights” (2009-2011), “True Blood” (2013-2014), “America Underground” (2016-2017) y “Lovecraft Country” (2020). Su última producción es en “The Order” (2024).

Apoya la lucha contra el VIH/SIDA desde que tenía 11 años, luego de que un miembro del equipo de “On Our Own” murió a causa de esta enfermedad. Asimismo, forma parte de la Junta Directiva del Fondo para la Defensa de la Infancia.

Jake Smollett

Lugar de nacimiento: Nueva York, Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos Fecha de nacimiento: 29 de julio de 1989

29 de julio de 1989 Edad: 36 años

36 años Ocupación: Actor y chef

También destaca delante y detrás de las cámaras (Foto: Jake Smollett / Instagram)

Jake Smollett tuvo su primer papel en una serie con guion en “Hangin’ with Mr. Cooper”. Luego apareció con sus hermanos en “On Our Own”. Asimismo, formó parte de la película “Eve’s Bayou” y “The Middleman. Asimismo, interpretó a Noser, un personaje derivado del cómic de Javier Grillo-Marxuach.

Se unió en 2016 a sus hermanos en Food Network para preparar comidas familiares todos los sábados en “Smollett Eats” y también fue juez invitado en “Chopped Junior”. Al año siguiente, se unió a “The Rachael Ray Show” durante toda la temporada para segmentos de cocina.

Jocqui Smollett

Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos

California, Estados Unidos Fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1993

1 de agosto de 1993 Edad: 32 años

32 años Ocupación: Actor, productor y gerente

El hermano menor de Jussie Smollett siguió su camino lejos de la actuación (Foto: Jocqui Smollett / Instagram)

Aunque Jocqui Smollett también apareció de niño en “On Our Own”, se dio cuenta que lo suyo era estar detrás de cámaras, ya que es el productor ejecutivo de “Smollett eats”. Actualmente, trabaja como gerente de análisis de datos en Snowflake Computing.

Cuando aún era adolescente y estudiaba, en 2008, fundó Next Level: Advancement to Cultural Understanding, ocupando el cargo de presidente hasta 2010.

