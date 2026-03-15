“Golden” es el fenómeno musical de la temporada y este 15 de marzo hizo historia en los Premios Óscar 2026. El tema central de la película animada “KPop Demon Hunters” (Las guerreras K‑pop) se llevó el galardón a Mejor Canción Original (Best Original Song) y sumó así una victoria más para la producción de Netflix que ya se había convertido en la Mejor Película Animada de esta gala en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. El tema ya se perfilaba como uno de los favoritos de la categoría y se creó una gran expectativa al ser la primera vez que una pieza de este género llegaba a estas instancias. Aquí los detalles de lo que se vivió en la alfombra roja con la participación de las voces de Huntr/x, EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes hicieron una gran referencia a un verso con sus atuendos, además de que realizaron un show en vivo y lo que sucedió durante la entrega de la estatuilla dorada en una noche que marcó un antes y un después para el K-pop en Hollywood.

Un Óscar dorado para “Golden”, el fenómeno musical de la temporada

El tema, que ya venía arrasando en listas de popularidad y había logrado un triunfo clave en los Globos de Oro, terminó de consolidarse en la gala de la Academia de cine de Hollywood como el himno del año. El Dolby Theatre estalló en aplausos cuando se escuchó el título “Golden”, tema de “KPop Demon Hunters”, que se impuso en la categoría de Mejor Canción Original frente a temas como Dear Me, I Lied to You, Sweet Dreams of Joy y Train Dreams.

Con esta victoria, la canción se convirtió en el primer tema de K‑pop que gana el Óscar en esta categoría, según la transmisión oficial de ABC News.

Lo que dijo EJAE al recibir el Óscar

Con la estatuilla en mano, las primeras palabras de Ejae fueron un “¡Dios mío, muchísimas gracias a la Academia por este premio increíble!”, dejando claro lo abrumador del momento.

Ahí no quedó todo, pues la artista contó que, de niña, se burlaban de ella. “Es una locura, la gente se burlaba de mí porque me gustaba l K-pop y ahora todos están cantando nuestra canción. Me doy cuenta que este premio no es sobre el éxito, sino la resiliencia. Estoy muy agradecida de esta equipo, gracias a mi madre, mi padre, mi hermano, mi manager, mi prometido. Quiero agradecer al elenco de la película, a la productora, gracias por esta cinta, gracias a Netflix y Sony Animation”, dijo.

EJAE, es la guerrera k-pop que se ha llevado el Óscar 2026 a mejor canción por 'Golden'. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Quiénes son los compositores de Golden en KPop Demon Hunters

Golden’ de KPop Demon Hunters fue compuesta por Ejae en coautoría con el guionista y letrista Mark Sonnenblick, bajo la dirección musical de Ian Eisendrath. En varias entrevistas se explica que la canción nació a partir de escenas y lineamientos que los directores le compartieron al equipo musical, y que Ejae y Sonnenblick terminaron desarrollando juntos letra y melodía hasta llegar a la versión final que hoy conocemos.

La gran referencia de ‘Golden’ en la alfombra roja

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami hicieron referencia a la frase “We’re goin’ up, up, up, it’s our moment / You know together we’re glowin’ / Gonna be, gonna be golden” (Vamos a subir, subir, subir, es nuestro momento / Sabes que juntos brillamos / Vamos a ser, vamos a ser dorados) y se notó desde el primer vistazo.

Y es que el trío apostó por looks bañados en dorado y aquí te lo cuento al detalle. EJAE apareció con un vestido de Dior en tono oro brillante, de silueta cruzada y gran abertura frontal, rematado con un corpiño strapless adornado con pequeños detalles negros y una cola circular con flecos que, al moverse, evocaba el brillo ascendente del tema.

Audrey Nuna llevó un diseño a medida de Thom Browne que mezclaba un blazer tipo militar con líneas de lentejuelas doradas que “caían” por el torso como lluvia de luz, antes de transformarse en una falda escultural con efecto moiré y capas internas tipo nylon, una lectura literal de eso de “glowin’” pero con la precisión arquitectónica del diseñador.

Rei Ami cerró el trío con el look más teatral y llevó un minivestido negro y dorado de lentejuelas con efecto degradado, de tirantes dobles, cubierto por un abrigo tipo ópera bordado con motivos dorados de aves y naturaleza que se prolongaban más allá del tejido. Ese abrigo, casi como una capa de heroína animada, conectaba con la estética de KPop Demon Hunters y con el arco aspiracional de Golden.

EJAE en la alfombra roja de los Premios Óscar 2026. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Audrey Nuna deslumbró con su atuendo inspirado en 'Golden'. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Rei Ami es otra de las voces de Huntr/x que llegó al Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Así sonó ‘Golden’ en los Óscar 2026

They're goin' up, up, up, this is their moment. ✨



EJAE, AUDREY NUNA, and REI AMI performing “Golden” from KPOP DEMON HUNTERS at the 98th #Oscars. pic.twitter.com/0egM19KPU7 — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026





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