La madre de Selena Gomez, Mandy Teefey, estaría decepcionada por una decisión que la cantante tomó para su boda con Benny Blanco.

Según una fuente citada por Daily Mail, “la madre de Selena y su padrastro Brian quedaron destrozados porque ella no eligió a su madre para acompañarla al altar. En un movimiento sorprendente, escogió a su abuelo David [Cornett] para entregarla a Benny”.

El informante añadió: “David y su esposa Debbie rompieron en llanto de alegría cuando ella se lo pidió. Selena tomó la decisión en cuanto comenzaron a planear la boda”.

La actriz y cantante, de 33 años, se casó con el productor musical Benny Blanco, de 37, en una ceremonia llena de celebridades en una finca privada de Santa Bárbara, California. Entre los invitados destacados estuvo Taylor Swift, quien asistió a la celebración.

Según una fuente, su madre Mandy Teefey y su padrastro Brian quedaron “destrozados” cuando la artista decidió que fuera su abuelo, David Cornett, quien la llevara al altar. (Foto: @itsbennyblanco / Instagram)

El portal Page Six informa que, la noche anterior, familiares y amigos participaron en una cena de ensayo en Hope Ranch, en Goleta Valley. Los compañeros de reparto de Gomez en Only Murders in the Building, Martin Short, Paul Rudd y Steve Martin, fueron fotografiados saliendo de su hotel con atuendo semiformal para la ocasión.

La boda fue un evento cuidadosamente organizado que se extendió durante todo el fin de semana. Según The Sun, todos los invitados “fueron recogidos y llevados al lugar sin saber de antemano su destino”.

La misma fuente agregó que todos estaban “muy emocionados a pesar del misterio”. Salvo Swift, que por motivos de seguridad se alojó en una casa privada, los demás invitados permanecieron en el lujoso hotel El Encanto de Montecito.

Mandy Teefey, de 49 años, es conocida por haber apoyado la carrera de su hija desde sus inicios, después de dar a luz a los 16 años y criarla como madre soltera.

La celebración incluyó una cena de ensayo y la presencia de invitados famosos como Taylor Swift, quien llegó bajo estrictas medidas de seguridad. (Foto: @selenagomez / Instagram)

A pesar del supuesto desaire, tanto Gomez como Blanco reconocieron en una entrevista conjunta a principios de este año que Mandy tuvo un papel importante en su historia de amor.

Selena recordó en Interview Magazine: “en realidad es muy difícil precisar. Yo tenía alrededor de 16 o 17 años”, sobre la edad que tenía cuando conoció a Blanco.

Él añadió: “y nuestra primera colaboración musical salió en 2013 o algo así. Su mamá organizó una reunión entre nosotros dos. Fue justo cuando yo me hice conocido y ella aún no era cantante”.

La amistad entre ambos se convirtió en romance después de que Blanco asistiera al cumpleaños 31 de la cantante en 2023. En diciembre de 2024, Selena anunció su compromiso en Instagram con un carrusel de fotos y la frase: “el para siempre empieza ahora”, mostrando su anillo de diamante en corte marquesa.

Pese al supuesto desaire, Gomez y Blanco reconocieron que Mandy fue clave para que su relación amorosa comenzara. (Foto: @selenagomez / Instagram)

Selena Gomez y el productor Benny Blanco se casaron

Selena Gomez y el productor Benny Blanco se casaron en una ceremonia privada el 27 de septiembre de 2025 en Santa Bárbara, California. La pareja se comprometió en diciembre de 2024, después de haber mantenido su relación lejos de los reflectores.

Gomez lució un vestido de novia de Ralph Lauren con cuello halter y detalles florales. La boda fue una reunión íntima, con alrededor de 170 invitados, que incluyó a amigos cercanos y celebridades como Taylor Swift, Steve Martin y Martin Short.

La propia Selena Gomez confirmó el matrimonio en Instagram, compartiendo fotos con la sencilla fecha “9.27.25”.

