Justin Bieber decidió responder con humor a la emotiva oración que su madre, Pattie Mallette, compartió recientemente en redes sociales. La publicación de la mujer, de 50 años, estaba cargada de mensajes de fe y deseos de sanación para su hijo, volviéndose viral rápidamente entre los seguidores del cantante.

En su mensaje, Mallette escribió que siempre está “animando y orando” por Bieber, de 31 años. Acompañó sus palabras con una serie de fotografías del artista y una extensa reflexión espiritual. “Declaro libertad, fuerza, claridad y sanidad sobre ti, Justin”, comenzó.

“Cada cadena de miedo, confusión, pesadez y dolor—sea rota en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, rodéalo con VERDAD, LUZ y PROTECCIÓN. SANA CADA HERIDA en su corazón, mente y cuerpo, visibles e invisibles, restaura lo que fue robado y cúbrelo en PLENITUD”, agregó.

Su oración continuaba con el mismo tono de fe: “Llévalo a rebosar con Tu AMOR y CONSUELO. Continúa levantándolo como una voz para Tu Reino, firme y encendido por Ti, Señor. Silencia toda voz que no venga de Ti, y deja que su vida sea un testimonio audaz de Tu poder, amor y gracia sanadora. Digan amén si están de acuerdo”.

El cantante respondió con humor diciendo que solo necesitaba sanar su dedo meñique tras jugar ping pong. (Foto: Bruce Bennett / Getty Images) / Bruce Bennett

Semanas después de la publicación, Bieber rompió el silencio y le respondió a su madre con una frase cargada de humor: “Lo único de lo que necesito sanar es de mi dedo meñique torcido por jugar ping pong”.

Su comentario desató risas entre sus fans y dejó ver la cercanía y la complicidad que mantiene con Mallette.

No está claro a qué se refería exactamente su madre cuando compartió la oración, pero el mensaje coincidió con un momento en que Bieber reflexionaba sobre su fe.

Dos días antes de la publicación de Pattie, el cantante escribió en Instagram sobre cómo su relación con Dios lo ayuda a enfrentar la fama.

El intercambio se dio mientras Bieber reflexionaba sobre su fe y promocionaba su nuevo álbum Swag II. (Foto: Pattie Mallette / Instagram)

“Jesús enseña que nuestro esfuerzo es simplemente una respuesta al regalo de la vida y el perdón”, señaló el 20 de septiembre, acompañando el texto con varias capturas sobre la espiritualidad y el ego.

“Jesús se convierte en el premio. Y el crecimiento se vuelve algo que deseas por la gracia que hemos recibido”, añadió el artista.

Además de su mensaje religioso, Bieber ha estado enfocado en promocionar su nuevo álbum, Swag II, lanzado el 5 de septiembre. El disco incluye temas como “Story of God” y “Everything Hallelujah”, y continúa la línea que ya había explorado en su anterior producción, Swag, publicada en julio.

En el video musical de su canción “Speed Demon”, Bieber aparece con una camiseta que dice “Pray for Me”.

Justin y Hailey Bieber se casaron en septiembre de 2018 en New York, Estados Unidos. (Foto: @haileybieber / Instagram)

Según una fuente citada por People, el cantante y su esposa Hailey Baldwin Bieber siguen fortaleciendo su relación. “Han tenido desafíos como cualquier pareja, pero siempre regresan a lo mismo: creen que son almas gemelas”, dijo el informante.

La pareja celebró su séptimo aniversario de bodas el 13 de septiembre y el primer cumpleaños de su hijo Jack Blues en agosto.

“Convertirse en padres solo ha profundizado su vínculo: Jack es el centro de todo para ellos”, añadió la fuente.

