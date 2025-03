Luego de su detención en México tras ser eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars, Aleska Génesis enfrenta un nuevo obstáculo: no puede salir del país hasta que se resuelva su situación legal. A pesar de haber sido liberada, la denuncia del empresario mexicano Javier Rodríguez Borgio la mantiene atrapada en una incertidumbre que parece no tener fin.

Ahora, la modelo venezolana ha recurrido a sus redes sociales para hacer “un llamado urgente a las autoridades mexicanas.”

“Necesito protección. Me siento vulnerable y temo por mi integridad”, escribió Aleska.

La ex participante de La Casa de los Famosos All-Stars dejó en claro públicamente que, si algo le ocurre en México, responsabiliza a “Francisco Javier Rodríguez Borgio”.

Aleska Génesis debe cumplir con ciertas medidas cautelares mientras enfrenta el proceso legal por robo agravado. | Crédito: Instagram aleskagenesis

“Ya basta de utilizar el poder y las influencias para intimidar y dañar”, compartió.

“Exijo que se revise y se cierre de una vez por todas la carpeta de investigación en mi contra porque ya se han presentado todas las pruebas que demuestran que Francisco Javier Rodríguez Borgio mintió”, añadió la modelo venezolana. “Hoy exijo justicia”, sentenció.

La modelo, con más de 8 millones de seguidores en Instagram, expresó su gratitud a quienes le han escrito preocupados tras los rumores en internet sobre un supuesto atentado.

Aleska Génesis expresa que teme por su vida y pide protección a las autoridades mexicanas. | Crédito: Instagram aleskagenesis

“Estoy bien gracias a Dios. Pero tengo que ser honesta: no me siento segura en México”, indicó. “Este país me ha dado tanto, pero hoy también me hace falta algo fundamental: protección”, señaló.

“No quiero alarmar”, dejó claro, “solo pedir respeto, empatía y sobre todo seguridad”.