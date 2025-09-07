Aunque parecían ser una de las parejas más estables de Hollywood, Katy Perry y Orlando Bloom sorprendieron a sus fanáticos al ponerle fin a su relación de 9 años . Si bien ambos emitieron un comunicado explicando las razones de la ruptura , el reconocido actor decidió pronunciarse por primera vez tras sobre este tema.

Como se sabe, ambas celebridades decidieron mantenerse al margen y no declarar hacia la prensa sobre los motivos del fin de su relación, ya que prefieren conservar la tranquilidad de su hija en común, Daisy Dove.

Ahora, Bloom concedió una entrevista a Today para promocionar su nueva película ‘The Cut’ , sin embargo, no se escapó de la inquietante pregunta del periodista Craig Melvid sobre su estado emocional desde que se separó de la estrella de pop, dejando entrever que todo está de maravilla.

“Estoy genial hombre, estoy muy agradecido. Tenemos una hija hermosa. ¿Sabes cuándo das todo en el campo como lo hice yo en esta película? Me siento agradecido por todo", declaró.

Si bien la mayoría de parejas mantienen su distancia desde que confirman su ruptura, el actor que protagoniza a ‘William Turner III’ en ‘Piratas del Caribe’ enfatizó que mantienen una relación cordial y están enfocados en el cuidado de su hija.

“Estamos genial. Vamos a estar bien. Nada más que amor”, dijo.

Se iban a casar

Cuando Katy y Orlando anunciaron su separación, esto también significó que su compromiso no se haría realidad. Pese a estar prometidos durante seis años, nunca se concretó la fecha de su boda. Esto demostró que la relación entre estas figuras públicas no estaba tomando un buen rumbo.

