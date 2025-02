El mundo del entretenimiento se ha teñido de luto con la inesperada noticia del fallecimiento de Michelle Trachtenberg a los 39 años. La actriz, conocida por sus papeles icónicos en ‘Gossip Girl’ y ‘Buffy, cazavampiros’, fue hallada sin vida en su apartamento de Nueva York, cerca de Columbus Circle. Su madre fue quien encontró el cuerpo de la intérprete, según confirmó ABC News.

¿DE QUÉ MURIÓ MICHELLE TRACHTENBERG?

De acuerdo con The New York Post, las autoridades no están investigando su muerte como un crimen violento, aunque aún se desconocen las causas exactas. Fuentes cercanas al citado medio explican que recientemente se había sometido a un trasplante de hígado y que “podría haber estado experimentando complicaciones”, motivo por el que se cree que murió por causas naturales.

En los últimos meses, Michelle había estado en el centro de la controversia debido a publicaciones preocupantes en sus redes sociales, donde sus seguidores expresaron su preocupación por su apariencia desmejorada. Aunque ella dijo que simplemente estaba envejeciendo de forma natural, el trasplante le habría generado complicaciones de salud.

LA CARRERA BRILLANTE DE MICHELLE TRACHTENBERG

Michelle Trachtenberg comenzó su carrera actoral a una edad muy temprana, apareciendo en ‘Ley y Orden’ cuando apenas tenía cinco años. Pero su primer gran papel llegó con la serie ‘Las aventuras de Pete y Pete’, y poco después conquistó a una generación completa con su interpretación en Harriet, la espía en 1996. Desde entonces, se convirtió en una figura prominente del cine y la televisión juvenil, protagonizando películas memorables como ‘Soñando, soñando... triunfé patinando’.

Trachtenberg alcanzó la fama internacional interpretando a Dawn Summers en ‘Buffy, cazavampiros’, participando en más de 60 capítulos y convirtiéndose en un personaje querido por los fans de la serie. Posteriormente, su papel como Georgina Sparks en ‘Gossip Girl’ la consolidó como una figura icónica de la televisión adolescente. Incluso regresó brevemente en 2022 para la nueva versión de ‘Gossip Girl’, lo que terminó siendo su último papel ante las cámaras.

Michelle Trachtenberg deja atrás un legado imborrable en la televisión y el cine juvenil. Su habilidad para conectar con el público y dar vida a personajes complejos y entrañables seguirá siendo recordada por generaciones. A medida que sus fans y colegas lamentan su pérdida, su trabajo continúa inspirando a jóvenes actores y recordándonos el poder de la narrativa juvenil.

En 'Buffy, cazavampiros' alcanzó la fama como Dawn Summers durante más de 60 capítulos (Foto: AFP)