Muchos de nosotros supimos de la existencia de Millie Bobby Brown cuando vimos por primera vez la exitosa serie de Netflix ‘Stranger Things’, donde ella interpreta a ‘Eleven’. Desde entonces, hemos creído que el verdadero nombre de la artista es justamente Millie Bobby Brown, pero no es así. La propia actriz se animó a revelarlo recientemente.

¿Dónde compartió esa información? Pues en una entrevista en conjunto con su coprotagonista de ‘The Electric State’, Chris Pratt, que les hizo BuzzFeed UK. Justamente, la parte en la que ella dio a conocer lo indicado se puede apreciar en un video compartido en Instagram por la cuenta oficial del citado medio (@buzzfeeduk).

Millie Bobby Brown señaló que la información sobre su verdadero segundo nombre nunca la había brindado antes. (Foto: Gareth Cattermole / Getty Images)

“Mi segundo nombre es Bonnie”, expresó la joven artista de 21 años. Aquellas palabras ocasionaron que Pratt le consultara si entonces en realidad se llama Millie Bobby Bonnie Brown. Ella no tardó en aclarar la situación.

De acuerdo a Millie Bobby Brown, tiene un nombre artístico para “mierd** y risas”. (Foto: Gareth Cattermole / Getty Images)

“No, no soy Bobby. Soy Millie Bonnie Brown... Nunca le he dicho eso a nadie”, recalcó. Esa revelación sorprendió al actor. “¿Tu segundo nombre es Bonnie? Pero lo cambiaste por Bobbie para…”, dijo Chris. “Mierd** y risas”, contestó la artista.

Tras ello, su coprotagonista de ‘The Electric State’ indicó que ella cambió su nombre para crear un “nombre artístico”, y Millie, al escucharlo, se río y asintió. “No me digas”, agregó Pratt, que lució muy sorprendido por la revelación.

¿De dónde viene ‘Bobby’?

De acuerdo a una nota publicada en BuzzFeed UK, Bobby es el nombre de su padre, por lo cual podemos deducir que el hecho de que ella eligiera llevar ese nombre es un homenaje a su progenitor, que la ha apoyado en su carrera artística.

El momento en que se da la revelación

Si bien la estrella de ‘Stranger Things’ es noticia ahora por haber dado a conocer su verdadero nombre, días atrás también causó un gran impacto a nivel mundial por haber alzado su voz de protesta por las críticas que ha recibido por su apariencia. Cansada de esa situación, ella subió un video en su cuenta de Instagram (@milliebobbybrown) en el que asegura que está sufriendo acoso no solo por parte de muchos usuarios, sino también por un sector del periodismo.

Los comentarios en contra de la actriz apuntan a que luce mayor de lo que en realidad es e incluso hay quienes señalan que se ha realizado retoques estéticos que la hacen ver más adulta.

“Creo que es necesario hablar sobre esto. Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente parece no poder crecer conmigo. En cambio, actúan como si se supusiera que me quedara congelada en el tiempo, como si todavía tuviera que lucir como en la temporada 1 de Stranger Things. Y como no lo hago, ahora soy un objetivo”, sostuvo en su publicación.

“Hablemos de los artículos, los titulares, las personas que están tan desesperadas por derribar a las mujeres jóvenes. ‘¿Por qué la generación Z como Millie Bobby Brown está envejeciendo tan mal?’, por Lydia Hawken. ‘¿Qué se ha hecho Millie Bobby Brown en la cara?’, por John Ely. ‘Millie Bobby Brown es confundida con la madre de alguien mientras guía a su hermana menor Ava por Los Ángeles’, por Cassie Carpenter. ‘Matt Lucas de Little Britain ataca ferozmente el nuevo look de ‘cambio de imagen de mamá’ de Millie Bobby Brown’, escrito por Bethan Edwards, amplificando un insulto en lugar de cuestionar por qué un hombre adulto se burla de la apariencia de una mujer joven. Esto no es periodismo. Esto es acoso”, recalcó en su post.