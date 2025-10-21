La muerte de la influencer australiana Stacey Hatfield generó conmoción en las redes sociales. Stacey, conocida por promover una vida libre de toxinas y alimentos naturales a través de su página Natural Spoonfuls y su cuenta de Instagram, falleció poco después de dar a luz a su primer hijo.

El anuncio fue realizado por su esposo, Nathan Warnecke, el domingo 19 de octubre. En una emotiva publicación, informó que su esposa murió el 29 de septiembre de 2025, tras haber dado a luz en casa de manera exitosa a su bebé Axel.

Momentos después del nacimiento, surgió una “complicación médica extremadamente rara e inesperada” y, pese a ser trasladada al hospital, los médicos no pudieron salvarla.

Su esposo, Nathan Warnecke, anunció que los médicos hicieron todo lo posible, pero no pudieron salvarla. (Foto: @naturalspoonfuls / Instagram)

“Es con gran pesar que comparto con ustedes el fallecimiento inesperado de mi hermosa esposa, alma gemela y mejor amiga, Stacey Warnecke (Hatfield)”, escribió Nathan.

“Stace falleció el 29 de septiembre de 2025 después de dar a luz con éxito a nuestro primer hijo, Axel, en casa. Trágicamente, poco después, surgió una complicación imprevista y extremadamente rara y falleció tras ser trasladada al hospital. El personal hospitalario fue increíble e hizo todo lo posible por ayudar, pero en última instancia no se pudo hacer nada a pesar de sus mejores esfuerzos”, detalló.

“Las palabras no pueden hacer justicia a lo devastador que esto es para mí y para todos los que la conocían y la amaban. Ella era mi faro en la tormenta y el mundo es menos brillante sin ella”, señala el comunicado.

Stacey llegó a contar sus deseos de convertirse en madre. (Foto: @naturalspoonfuls / Instagram)

En su mensaje, Nathan continuó: “Como su esposo, no podría haber pedido una mejor compañera. Era el ser humano más hermoso, amoroso, cariñoso, trabajador, disciplinado, inteligente y confiable que he conocido.”

“Ella me convirtió en el hombre que soy hoy y todo lo que tengo en la vida es gracias a ella. El día más feliz de mi vida fue casarme con ella, mi mejor amiga, en una playa de arena blanca en las Maldivas”, agregó.

Nathan recordó el legado de Stacey, quien fundó Natural Spoonfuls en 2019 y luego su empresa de creación de contenido digital llamada Waffl.

Miles de personas donaron para apoyar a la familia y ayudar al recién nacido. (Foto: @naturalspoonfuls / Instagram)

Destacó además que su mayor ilusión siempre fue formar una familia: “Fue el mayor sueño de su vida ser madre. Lo logró. En sus propios términos, exactamente como siempre soñó hacerlo. Amaba estar embarazada y durante los últimos nueve meses le decía a nuestro hijo que lo amaba todos los días.”

Hasta el momento, miles de personas contribuyen en una campaña de GoFundMe para ayudar con los gastos del funeral, suministros para el bebé y el tiempo de duelo para Nathan.

Stacey falleció apenas dos meses antes del aniversario de bodas de la pareja, dejando un profundo vacío en su familia y su comunidad.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí