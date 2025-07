¿Te acuerdas de Nadya Suleman? En 2009, su nombre dio la vuelta al mundo cuando se convirtió en la madre de octillizos en Estados Unidos, un caso tan inusual como polémico. En ese entonces, muchos la conocieron como “Octomom”, y su historia generó tanto interés como críticas. Hoy, más de 15 años después, me pareció buen momento para contarte qué ha sido de su vida y cómo es el presente de esa familia que una vez ocupó todos los titulares.

Y es que si algo ha demostrado Nadya es que la maternidad, cuando se vive con amor (y sí, con mucha resiliencia), puede ser profundamente transformadora. Aunque en su momento fue blanco de comentarios crueles y hasta amenazas, ella ha sabido reinventarse y criar a sus 14 hijos con una visión de vida que va mucho más allá de los escándalos mediáticos. Hoy, más que una figura controversial, es el ejemplo de una mujer que eligió el bienestar de su familia por encima de todo.

UNA VIDA RODEADA DE HIJOS Y LEJOS DEL ESPECTÁCULO

Desde hace varios años, Natalie “Nadya” Suleman ha optado por una vida mucho más tranquila y reservada. Vive en California, alejada de los reflectores que la siguieron por años, enfocada en ser madre a tiempo completo. Aunque tiene presencia en redes sociales, sus publicaciones son siempre con tono familiar, amoroso y lleno de gratitud hacia sus hijos.

El pasado 13 de julio, celebró su cumpleaños número 50 rodeada de casi todos sus hijos —excepto su hijo mayor, que no apareció en la foto, pero sí estuvo presente—, y escribió en Instagram un mensaje que, sinceramente, me conmovió: “No me imagino pasando mi cumpleaños en otro lugar que no sea mi casa, rodeada de seres queridos”. Y agregó: “Estos momentos me hacen muy feliz. Me siento bendecida de ser su mamá”.

SUS OCTILLIZOS YA TIENEN 16 AÑOS

Aquellos bebés diminutos que llenaron los titulares en 2009 hoy ya son adolescentes. En enero de 2025, Nadya publicó una foto celebrando el cumpleaños número 16 de sus octillizos: Noah, Josiah, Nariyah, Maliyah, Jonah, Jeremiah, Isaiah y Makai. En el mensaje les expresó su amor incondicional, reconociendo que Dios los ha protegido todo este tiempo. Una mamá orgullosa, sin duda.

Además de los octillizos, Nadya es madre de seis hijos mayores: Amerah, Calyssa, Elijah, Caleb, Joshua y Aidan. En total, tiene catorce hijos y ha criado a todos ella sola, como madre soltera, en medio de muchos desafíos económicos y personales.

Nadya Suleman tuvo, en total, 14 hijos, los cuales presume en esta fotografía (Foto: Nadya Suleman / Instagram)

RECONECTANDO CON SU HISTORIA EN LA ADULTEZ

En una entrevista con la revista PEOPLE, Nadya confesó que su vida después del nacimiento de los octillizos fue un verdadero caos: amenazas de muerte, presiones mediáticas, problemas financieros y mucha angustia emocional. Dijo que llegó al punto de preferir vivir en una camioneta con sus 14 hijos, antes que seguir expuesta o involucrada en el tipo de entretenimiento que ella sentía que afectaba su dignidad.

Hoy, se ha dado la oportunidad de contar su historia desde otro lugar, con más control y respeto. En colaboración con el canal Lifetime, participó en la producción de una película y una docuserie tituladas “I Was Octomom” y “Confessions of Octomom”, donde muestra su lado más humano y reflexivo.

Los octillizos cuando tenían 10 años en 2019 (Foto: Nadya Suleman / Instagram)

¿POR QUÉ DECIDIÓ REAPARECER?

Lo que me parece admirable de Nadya es que no busca fama. En sus propias palabras, ha decidido “recuperar su vida” junto a sus hijos, ahora que ellos ya son lo suficientemente grandes para decidir si quieren compartir su historia o no. “He estado tratando de protegerlos por años. Ahora tienen 16, ya pueden decidir por sí mismos”, explicó. Y sí, varios de sus hijos han expresado interés en contar cómo ha sido crecer en una familia tan única.

¿DE QUÉ VIVE ACTUALMENTE?

Aunque durante un tiempo apareció en programas de televisión, reality shows e incluso enfrentó rumores sobre trabajos muy distintos, hoy Nadya se mantiene principalmente como madre dedicada y figura ocasional en medios que respetan su intimidad. No ha vuelto a participar en producciones controversiales, y su enfoque actual es apoyar a sus hijos en su educación y bienestar emocional.

A través de redes sociales también genera algo de ingresos y mantiene contacto con sus seguidores. Pero la prioridad siempre ha sido su familia. Como ella misma ha dicho: “Dios tiene grandes planes para cada uno de mis hijos, y yo estoy aquí para acompañarlos”.

