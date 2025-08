Nicole Curiel no sólo está abriéndose camino en el mundo de la actuación, también en los realities tras formar parte de la cuarta temporada de “Top Chef VIP”, donde viene demostrando que tiene sazón para deleitar al jurado. Aunque muchos están contentos con su participación en el programa de cocina, hay quienes buscan conocer más detalles sobre su vida. Por ejemplo, ¿qué estudió y dónde? A continuación, absuelvo tus dudas.

Cabe mencionar que la joven ha formado parte de algunos proyectos como series y telenovelas mexicanas.

Ella ha formado parte de algunos proyectos televisivos (Foto: Nicole Curiel / Instagram)

¿QUÉ ESTUDIÓ NICOLE CURIEL Y DÓNDE?

Como muchos saben – aunque quizá algunos no –, Nicole Curiel es la hija no reconocida de Leonardo García; es decir, su abuelo fue Andrés García, a quien jamás conoció. Debido a ello, la muchacha se crio con su madre y su familia materna, que no dudaron en apoyaron en todos sus proyectos.

Desde pequeña, ella mostró su deseo de incursionar en el mundo del entretenimiento, por lo que su mamá la apoyo moral y financieramente inscribiéndola en clases de actuación. Más tarde, ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa para estudiar artes escénicas a lo largo de tres años.

Debutó en la actuación con algunas participaciones en la serie “La Rosa de Guadalupe”, y gracias a su talento y buen desempeño captó la atención de varios productores que la incluyeron en sus producciones como “Una familia de diez”, “Si nos dejan”, “Esta historia me suena”, “La herencia”, “Mujeres asesinas”, “Mi camino es amarte”, “El maleficio” y “Reliquias oscuras”.

DATOS PERSONALES DE NICOLE CURIEL

Nombre completo: Nicole Curiel

Nicole Curiel Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Fecha de nacimiento: 24 de septiembre

24 de septiembre Año de nacimiento: 2001

2001 Instagram: @nicolecuriel

