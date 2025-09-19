Anteriormente, te conté que Mark Hamill expuso la razón por la que dudaba en aceptar el papel de ‘Luke Skywalker’ en ‘Star Wars: The Last Jedi’. Ahora me he animado a informarte algo más sobre el actor. Resulta que él ha revelado la frase que agradece que le hayan cortado en la franquicia de la ‘Guerra de las Galaxias’. Esta es tu oportunidad de averiguar cuál es.

Para empezar, te recalco que todo lo reveló en una entrevista con The Hollywood Reporter. Ahí le preguntaron si alguna vez hubo una frase que le gustara y que finalmente se eliminara de alguna de las películas. El tema es que, apenas escuchó esa interrogante, el actor ofreció lo contrario: una frase que le alegró ver eliminada.

“Había una frase en la prueba de pantalla. Gracias a Dios la cortaron y nunca la he olvidado. Puedo repasarla ahora mismo. Estamos en el ‘Halcón Milenario’, sin ‘wookiees’. Solo estamos ‘Han Solo’ y yo. Cuando se acerca a la ‘Estrella de la Muerte’, dice: ‘Bueno, ya es suficiente. Damos la vuelta. Cumplí mi parte del trato’”, recordó Mark Hamill.

Mark Hamill es un actor de cine, televisión, voz, director, productor y escritor estadounidense. (Foto: Geoff Robins / AFP) / GEOFF ROBINS

“Entonces digo: ‘Pero no podemos dar marcha atrás. El miedo es su mayor defensa. Dudo que la seguridad allí sea mayor que la que había en ‘Aquilea’ o ‘Sullust’. Y lo más probable es que la que hay esté dirigida a un asalto a gran escala’”, agregó.

“¿Quién habla así?”

Tras revelar la frase, preguntó: “¿Quién habla así?”. Luego continuó: “Podría desglosarla y diagramarla. Como frase, tiene sentido. Pero que suene como una idea original que se te acaba de ocurrir y expresarla de forma espontánea es muy, muy difícil. Como dije, George Lucas no es un director de actores, en el sentido de que no quiere saber nada de la historia, la motivación ni nada de eso. Eligió actores tan cercanos a lo que él quiere que no tendrá que hacer mucho de eso. Harrison se muestra increíblemente relajado y tranquilo desde el momento en que entra en la habitación. La única decisión que tomé, y que resultó ser la correcta, es hacer esto con la mayor sinceridad posible”. Muchos fanáticos de ‘Star Wars’, al enterarse sobre sus declaraciones, no pudieron estar más de acuerdo con lo que dijo el artista.

Mark Hamill nació el 25 de setiembre de 1951 en Oakland, California, Estados Unidos. (Foto: Geoff Robins / AFP) / GEOFF ROBINS

Películas de ‘Star Wars’ donde Mark Hamill interpretó a ‘Luke Skywalker’

‘Star Wars: Episode IV – A New Hope’ (1977)

‘Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back’ (1980)

‘Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi’ (1983)

‘Star Wars: Episode VII – The Force Awakens’ (2015)

‘Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi’ (2017)

‘Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker’ (2019)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí