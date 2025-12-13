La noticia de la muerte de Peter Greene nos ha tomado por sorpresa, como suele ocurrir con esos actores que uno siente cercanos, aunque nunca haya cruzado una palabra con ellos. No era una superestrella en el sentido clásico de Hollywood, pero sí uno de esos rostros imposibles de olvidar, especialmente para quienes crecimos viendo cine en los años noventa. Su nombre volvió a circular con fuerza y, casi de inmediato, surgió la pregunta inevitable: ¿qué le pasó?

Hablar de Peter Greene es hablar de una generación de actores que le dieron identidad a películas que hoy son clásicos. Desde “Pulp Fiction” hasta “La Máscara”, su presencia siempre aportó intensidad. Por eso, cuando se confirmó su fallecimiento a los 60 años, el impacto fue real, no solo en la industria del cine, sino también entre los espectadores que lo recuerdan como uno de los grandes villanos de su época.

Peter Greene tenía solo 60 años cuando falleció en Nueva York (Foto: New Line Cinema)

EL HALLAZGO EN SU DEPARTAMENTO DE NUEVA YORK

Peter Greene fue encontrado sin vida el viernes 12 de diciembre en su departamento del Lower East Side, en la ciudad de Nueva York. La información fue confirmada por su representante y mánager, Gregg Edwards, en declaraciones a NBC News. La noticia había sido adelantada por el New York Daily News, uno de los medios más importantes de Estados Unidos.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS DE SU MUERTE?

Según explicó Edwards, las autoridades realizaron una verificación de bienestar luego de que vecinos reportaran música sonando de forma ininterrumpida durante más de 24 horas en el apartamento del actor. Tras esa visita, personal médico constató su fallecimiento. El agente también señaló que había hablado con Greene apenas unos días antes, lo que hace que el desenlace resulte aún más desconcertante.

Hasta el momento, la causa de la muerte de Peter Greene no ha sido informada públicamente. Su representante evitó dar precisiones y señaló que el tema sigue bajo investigación. Medios como People y Deadline confirmaron que se solicitó información adicional a su entorno, pero no hubo declaraciones oficiales que aclararan si se trató de una muerte natural u otra circunstancia.

Por el momento, la causa de la muerte es un misterio y tocará esperar las investigaciones de las autoridades pertinentes o que algún amigo o familiar dé declaraciones específicas al respecto.

UN ACTOR MARCADO POR PAPELES INTENSOS

Greene nació el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, y se formó como actor en Nueva York. Desde el inicio de su carrera quedó claro que no estaba destinado a roles convencionales. Su debut televisivo llegó en 1990 con la serie “Hardball”, y su primer papel en cine fue en “Laws of Gravity”, junto a Edie Falco. Pero el verdadero punto de quiebre fue “Clean, Shaven” (1993), una actuación tan cruda como elogiada por la crítica.

En 1994, Peter Greene alcanzó reconocimiento mundial al interpretar a Dorian Tyrell, el antagonista principal de “La Máscara”. Frente a Jim Carrey y Cameron Diaz, logró construir un villano creíble y amenazante, incluso dentro de una comedia fantástica. Ese mismo año también participó en “Pulp Fiction”, de Quentin Tarantino, donde dio vida a Zed, uno de los personajes más perturbadores del film.

A lo largo de los años, Greene se consolidó como un destacado actor de reparto. Participó en títulos como “The Usual Suspects”, “Blue Streak” y “Training Day”, compartiendo escena con figuras como Denzel Washington y Ethan Hawke. En televisión, tuvo roles recurrentes en series como “The Black Donnellys”, “Life on Mars” y “Chicago P.D.”.

Lejos de estar retirado, Peter Greene seguía trabajando. En 2023 apareció en “The Continental”, la precuela televisiva de “John Wick”, y tenía participación en la serie “Dope Thief”, prevista para 2025. Además, su representante reveló que el actor tenía dos proyectos en desarrollo, incluido “Mascots”, junto a Mickey Rourke, y un documental narrado por él mismo.

Peter Greene interpretando a Dorian Tyrell en la película "La Máscara" (Foto: New Line Cinema)

