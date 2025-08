El 18 de junio de 2025 se anunciaba por todo lo alto a Aleyda Ortiz como la presentadora oficial de “En casa con Telemundo”. Ese día fue uno de los más felices para la exreina de belleza por haber cumplido uno de sus sueños profesionales; sin embargo, esa alegría se vio opacada poco después – el 4 de agosto – cuando su esposo Ricardo Casanova fue demandado por más de US$4.8 millones. Debido al problema legal que viene enfrentando su pareja, te damos a conocer quién es él.

Vale precisar que la demanda fue presentada por el empresario venezolano Alejandro Chabán en la ciudad de Miami. De acuerdo con el comunicado que compartió su equipo legal se le acusa de “ocultamiento fraudulento, robo civil y malversación de fondos corporativos (…). Ricardo Casanova, exconsultor financiero de empresas controladas por Chabán, supuestamente se pagó a sí mismo más de US$1.6 millones de las cuentas corporativas de las compañías bajo el pretexto de compensación. Estas transferencias no autorizadas superaron el 800% de la tarifa de consultoría acordada por el Sr. Casanova, quien sistemáticamente tomó fondos a los que no tenía derecho desde 2017 hasta que se descubrió en 2024”.

Ricardo Casanova ha sido demandado por cerca de US$5 millones (Foto: Aleyda Ortiz / Instagram)

¿QUIÉN ES RICARDO CASANOVA?

Ricardo Casanova es un asesor financiero cubano. En sus redes sociales se describe de la siguiente manera:

En Threads: “Multiplico y dirijo la riqueza familiar para transformarla en máquinas de millones de dólares”.

En Instagram, comparte los hashtags #WealthBuilder (creador de riqueza), #BusinessConsultant (consultor de negocios) y #Financial Culture (cultura financiera).

En su cuenta de LinkedIn, detalla que ha estudiado Ciencias Políticas y Fianzas en la Universidad Internacional de Florida (FIU) de 2005 a 2010; además, tiene una maestría en Planeación Financiera en la Universidad de Miami (UM), que siguió de 2014 a 2016.

Perfil de su red social profesional (Foto: Ricardo Casanova / LinkedIn)

Debido a su experiencia en el campo de las finanzas, Casanova se convirtió en consultor financiero de empresas controladas por Alejandro Chabán; y aunque aparentemente todo marchaba bien, la demanda por parte del empresario venezolano llegó.

“La demanda describe cómo el Sr. Casanova abusó repetidamente de su acceso a las cuentas corporativas y de la confianza de su cliente anterior al retirar y transferir ilegalmente fondos de las cuentas de las empresas del Sr. Chabán hacia sí mismo sin el conocimiento o autorización de este último”, precisó la abogada principal del juicio, Miranda Soto, de Buchanan Ingersoll & Rooney en Miami, publica People en español.

Ricardo Casanova se describe como experto en finanzas tras formarse como tal (Foto: Aleyda Ortiz / Instagram)

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LO DEMANDAN

Pero no es la primera vez que Ricardo Casanova tiene problemas legales, pues en mayo de 2025 fue demandado, junto a sus socios de The Canero Group, por un supuesto fraude de casi US$7 millones, publica Las Top News.

De acuerdo con el sitio web, el abogado e inversionista Justin Rundle, quien también es hijo de la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, acusó de fraude a Casanova y sus socios por una suma de 6 millones 900 mil dólares provenientes de seis proyectos inmobiliarios de lujo que nunca llegaron a completarse; es más, dicho dinero desapareció. Incluso, cuando trató de comunicarse con él, jamás le respondió.

En esa ocasión, el esposo de Aleyda Ortiz salió a dar la cara y negó todo: “Contrariamente a lo que se ha insinuado públicamente, no se ha robado ni malversado fondos. Todo el capital en cuestión con Belle Meade se encuentra actualmente en custodia con el abogado José Leonardo, de conformidad con un acuerdo aprobado por todos los miembros involucrados, incluido el propio Justin (…). Los retrasos, aunque previsibles en cualquier cronograma de construcción, se han visto agravados no por la mala gestión, sino por las distracciones legales y públicas que él solo ha causado”.

Ricardo Casanova disfrutando de su amor al lado de su esposa (Foto: Aleyda Ortiz / Instagram)

LA HISTORIA DE AMOR DE RICARDO CASANOVA Y ALEYDA ORTIZ

Aleyda Ortiz conoció a Ricardo Casanova en 2016 en una reunión en la casa de la presentadora puertorriqueña Vanessa De Roide, quien ganó en 2012 Nuestra Belleza Latina. Aunque ese día no pasó nada entre ellos, al año sus caminos se volvieron a cruzar. “Él se me acerca y me dice: ‘¿Te acuerdas de mí que te conocí en casa de Vanessa?’. Él hablaba un poco de español, y una cosa lleva a la otra, me manda un mensaje por Instagram, a la semana yo lo veo, empezamos a hablar y nunca más hemos dejado de hablar. Ahí comenzó la cosa”, contó la presentadora en el pódcast de Rodner Figueroa.

En 2018, él le pidió la mano durante un viaje que hizo con sus amigas. Mientras ellas estaban en un restaurante, un helicóptero pasó con un letrero en el que se leía: “Aleyda Ortiz, cásate conmigo”. Ellos contrajeron matrimonio en 2019 en la Catedral de San Juan, en Puerto Rico.

Ellos contrajeron matrimonio en 2019 (Foto: Aleyda Ortiz / Instagram)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí