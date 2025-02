Raphy Pina no se quedó callado. Después de que los abogados de Daddy Yankee lo señalaran como alguien que supuestamente ocultó información al cantante, junto a Mireddys González, sobre las empresas El Cartel Records y Los Cangris, el productor decidió responder de frente. El productor publicó un video en sus redes sociales donde negó las acusaciones. ¿Qué dijo exactamente? Aquí te cuento todos los detalles.

“Yo trabajé de la mano de Daddy Yankee nueve años desde el 2015, [con] el hombre que va vestido de blanco... a ese señor nadie va poder llevarle la contraria porque es un tipo con poder; yo no vengo a hablar mal de él ni Mireddys, a los dos los amo”, dijo el empresario.

“Estoy triste, no porque me digan: ‘ocultaste un email’, no. Cuando ellos quieran, demostraré que es una trabajo publicitario que están haciendo sus abogados para alargar una situación matrimonial que no le importa a nadie, ni siquiera a mí, y dividir unos bienes que son un montón. Es un problema de ellos que han tirado al medio”, indicó.

Visiblemente molesto, Pina anunció a Yankee que si es necesario él le rendirá cuentas de frente. “Si él tiene alguna duda se lo aclaro a él y después a sus abogados”, dijo el productor. “Si a mí me van a preguntar por algo yo necesito decirle a Ramón Ayala que yo no hice negocios con Mireddys, lo hice con él, y nos hicimos megamillonarios”.

Sobre el tema del dinero, Raphy Pina no se guardó nada y fue directo al grano: “Tienen billete con cojones”, dijo, refiriéndose a Daddy Yankee y Mireddys González. Para él, toda esta controversia no es más que un espectáculo lamentable. “Esto que está pasando es triste con cojones, es un circo por dinero acusándose”, expresó, dejando claro que, desde su perspectiva, la disputa legal no tiene sentido, especialmente cuando ambas partes ya tienen una fortuna asegurada.

Abogados de Daddy Yankee señalaron a Raphy Pina como una persona que ocultó información al reguetonero. | Crédito: Instagram Raphy Pina

Raphy Pina también dejó claro que no está detrás de esos millones y que, según él, todo este escándalo fue montado con la intención de opacar el más reciente lanzamiento musical de Natti Natasha, madre de su hija menor, Vida Isabelle. “Yo estoy haciendo este live por mi esposa y mi familia, y ya veo la maldad de empañar [esto]”, afirmó con indignación.

Al cerrar su live, Raphy Pina dejó claro que lo único que le importa es la tranquilidad de su familia. “Ustedes no conocen la realidad”, comentó, dejando entrever que hay mucho más detrás de todo esto. También calificó la situación como una estrategia absurda y lanzó una pulla directa: “Los abogados están haciendo su agosto, ¡felicidades!”.

Abogados de Daddy Yankee vincularon a Raphy Pina como la persona quien junto a Mireddys González tomaban decisiones en las empresas. | Crédito: Instagram Raphy Pina

Esta semana, el tribunal decidió dar por cerrado el caso, luego de rechazar una solicitud para que las demandadas testificaran en corte.

El conflicto legal por las empresas El Cartel Records y Los Cangris comenzó en diciembre de 2024 y, desde entonces, ha estado en el centro de la atención mediática.

Todo esto sucedió después de que Daddy Yankee anunciara su separación de Mireddys González, tras casi 30 años de matrimonio y dos hijos en común.