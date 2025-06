Hoy es uno de los productores más influyentes de la música pop, pero hubo un tiempo en que Benny Blanco dormía en estaciones de tren, parques o incluso en un McDonald’s. En una reciente entrevista, el artista abrió su corazón para contar una parte poco conocida de su historia.

Durante sus primeros años como DJ en Nueva York, Blanco vivía con recursos muy limitados. De hecho, tomó la arriesgada decisión de abandonar la escuela secundaria en Virginia para perseguir su sueño de tocar música en fiestas en Brooklyn.

Pero había un gran obstáculo: no tenía laptop. En lugar de eso, él y sus amigos conducían varias horas llevando un pesado monitor iMac G5 y lo arrastraban de un lado a otro entre shows.

Al final de la noche, cuando terminaban de tocar, no había hotel ni casa a la espera. “Dormíamos en la estación de tren, en un parque o incluso en el McDonald’s de Times Square”, confesó Blanco a InStyle.

Benny Blanco en la 48ª edición de los Premios del Salón de la Fama de los Compositores en Nueva York, en 2017. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Era una rutina improvisada que sus padres desconocían por completo. “¿En serio? ¡Mi madre se habría vuelto loca si supiera que dormía en un banco del parque!”, bromeó.

Con el paso del tiempo, esa etapa precaria comenzó a dar frutos. En la misma entrevista, Blanco recordó cómo sorprendió a su madre cuando le contó que trabajaría con Britney Spears.

“Le dije: ‘Mamá, voy al estudio con Britney Spears’”, rememoró. Pero su madre no lo creyó al principio: “No, no lo eres”. Y él insistió: “¡Te lo juro, sí lo soy!”. La colaboración terminó siendo parte del éxito “Circus”, lanzado en 2008.

Benny Blanco recibe el Premio Starlight durante la ceremonia del Salón de la Fama de los Compositores, en 2013. | Crédito: TIMOTHY CLARY / AFP

Aun así, incluso cuando sus canciones se volvieron famosas, su madre no dejaba de preguntarle: “Sí, pero ¿cuál es tu plan B?”. Una pregunta que lo acompañó durante años, a pesar de que su nombre ya estaba en los créditos de temas como TiK ToK de Kesha, Teenage Dream de Katy Perry, Moves Like Jagger y Payphone de Maroon 5, Diamonds de Rihanna y Dynamite de Taio Cruz.

En marzo, Blanco y su prometida, Selena Gomez, lanzaron juntos el álbum I Said I Love You First, una producción que, según un comunicado, ofrece a los fans “una mirada única a su relación”. El disco nació de manera orgánica, a partir de la conexión creativa que ambos comparten.