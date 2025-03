Aunque pasen los años, Macaulay Culkin jamás pasará desapercibido, ya sea que esté en algún proyecto o simplemente caminando o se encuentre al lado de su pareja Brenda Song, quien también es actriz. Precisamente, la madre de sus dos hijos forma parte de “Running Point”, serie en la que nuestro querido “Pobre angelito” hizo un cameo. ¿Cómo fue su breve participación en la comedia deportiva? En esta nota, te lo cuento.

En dicha ficción, Song tiene el papel de Ali Lee, la intimidante jefa de personal de The Waves. Ella conoce a Isla desde la universidad y entiende la compleja política que rodea a la familia Gordon, por lo que se convierte en la aliada de la protagonista.

Macaulay Culkin y Brenda Song en el estreno mundial de "The Last Showgirl" durante el Festival Internacional de Cine de Toronto en el Princess of Wales Theatre en Toronto, Ontario, Canadá, el 6 de septiembre de 2024 (Foto: Geoff Robins / AFP)

¿CÓMO FUE EL CAMEO DE MACAULAY CULKIN EN “RUNNING POINT”?

El cameo de Macaulay Culkin se da en el penúltimo episodio de “Running Point”, comedia en la que interpreta brevemente a un aficionado descontento que estaba en el partido de baloncesto de Los Angeles Waves.

La escena exacta se da cuando Billie Eilish (quien en realidad no aparece en ningún momento) tenía previsto cantar en el encuentro, pero su presentación es interrumpida por Sandy Gordon cuando decide profesar su amor públicamente entonando un tema de Taylor Swift en medio de la cancha de baloncesto. De inmediato, la cámara enfoca a Culkin muy disgustado e impaciente. “¿Dónde está Billie Eilish?”, es lo único que dice.

Esa es toda la participación que tuvo el reconocido actor en la comedia deportiva, generando un buen recibimiento en la audiencia.

Cuando el actor estadounidense Macaulay Culkin llegó a los American Music Awards 2018 el 9 de octubre de 2018 en Los Ángeles, California (Foto: Valerie Macon / AFP)

¿CÓMO DECIDIERON PARA QUE MACAULAY CULKIN HAGA UN CAMEO?

La verdad es que nadie lo decidió, pues surgió de un momento a otro, aprovechando que Culkin había ido a ver a su pareja a las grabaciones.

“Es una historia muy divertida porque él estaba visitándome en el set. No recuerdo quién hizo un chiste y dijo: ‘Oh, deberíamos poner a [Culkin] en un segundo plano y que sea un huevo de Pascua para nosotros y ver si la gente lo ve’. Y luego hubo un papel de agitador para una escena que estaban a punto de filmar, y dijeron: ‘¿Te gustaría hacer esto?’. Y fue como una bola de nieve”, le dice Song a TODAY.com.

Asimismo, contó que ella se enteró de todo lo ocurrido después del cameo, pues la estaban maquillando y peinando para su escena. “Así que la gente no me preguntó al respecto. ¡Y no me acordé, para ser honesta! Simplemente no puedo llevarlo al trabajo. Él encontrará una manera de...”, menciona.

En entrevista con PEOPLE, la actriz señaló que “se suponía que iba a ser solo él en un segundo plano, como un huevo de Pascua para nosotros, pero luego todo fue creciendo. Así que sucedió sobre la marcha, para ser honesta”.

“Conociendo a Mac, nunca podría quedarse en un segundo plano. Fue muy divertido”, manifestó Song en otra entrevista con Entertainment Weekly.