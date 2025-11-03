Selena Gomez está revelando cosas sumamente interesantes para muchas personas. Por ejemplo, dio a conocer el motivo por el que usó tres vestidos de novia en su boda con Benny Blanco (se casaron el 27 de septiembre de 2025). Ahora te cuento que recientemente se animó a contar cómo se anima en los días en que no se siente muy bien.

El tema en cuestión fue abordado por ella en una entrevista exclusiva con People, durante el evento benéfico del Rare Impact Fund en Los Ángeles, el miércoles 29 de octubre. En aquel entonces, la fundadora de Rare Beauty no tuvo problema alguno en hablar sobre algo muy personal.

Selena Gomez es una cantante, compositora, actriz, productora, empresaria y filántropa estadounidense. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

“No sé cuál es la clave”

“Algunos días simplemente tienes que dejarte llevar y luego reírte un buen rato. No sé cuál es la clave. Solo sé lo que funciona para mí”, aseguró Selena Gomez, segundos antes de detallar los métodos que le han resultado útiles.

“Me gusta ver quizás solo a un amigo… y hablar con mi terapeuta, y buscar personas que me ayuden en esta situación”, agregó la estrella de ‘Only Murders in the Building’, quien ofreció sus consejos de autocuidado en el evento benéfico que apoya la misión de su Rare Impact Fund de movilizar “100 millones de dólares en contribuciones para la salud mental de los jóvenes”.

Selena Gomez nació el 22 de julio de 1992 en Grand Prairie, Texas, Estados Unidos. (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Cabe mencionar que Selena Gomez asistió al evento con su esposo Benny Blanco. “Espero que continuemos recaudando fondos para lo que estamos haciendo en todo el mundo”, recalcó la artista sobre la recaudación de fondos para servicios de salud mental. “Estamos llegando a 2 millones de jóvenes al día. Es algo que me entusiasma enormemente porque es algo que estamos viendo activamente sobre el terreno, que la gente está trabajando, así que es increíble”, sentenció.

La importancia de la salud mental

La salud mental, según MedlinePlus, es importante para el bienestar individual y social, ya que les permite a las personas desarrollar sus habilidades, afrontar adecuadamente el estrés, aprender, trabajar y contribuir de manera significativa a la comunidad. Cuidar la salud mental es, en definitiva, fundamental para una vida plena y productiva, tanto a nivel personal como profesional.

