Los rumores sobre una presunta rivalidad entre Selena Gomez y Hailey Bieber volvieron a encenderse esta semana, luego de que la fundadora de Rare Beauty aparentemente respondiera a las recientes declaraciones de la esposa de Justin Bieber.

Durante una entrevista para la edición Innovators Issue de la revista WSJ. Magazine, Hailey, de 28 años, fue consultada sobre las constantes comparaciones entre su marca Rhode Beauty y Rare Beauty, la línea de maquillaje creada por Gomez. Aunque su publicista intervino para evitar que la empresaria respondiera directamente, la modelo comentó después que le resultaba “molesto” que constantemente la enfrentaran con otras personas.

Poco después de la publicación de la entrevista, el 17 de octubre, Selena Gomez, de 33 años y recién casada con el productor Benny Blanco, compartió en sus historias de Instagram un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa. “Déjenla en paz”, escribió primero la cantante sobre un fondo simple, según E! News.

En el mismo mensaje, añadió: “Puede decir lo que quiera. No afecta mi vida en absoluto. Esto va más de relevancia que de inteligencia. Sean amables. Todas las marcas me inspiran. Hay espacio para todos. Y ojalá podamos parar”.

Selena Gomez aparentemente abordó los comentarios de Hailey Bieber sobre su rumoreada disputa en una publicación de Instagram Stories ahora eliminada. | Crédito: Instagram selenagomez

La entrevista de Hailey fue publicada el 14 de octubre, justo antes del lanzamiento de Rhode en Sephora, la misma cadena donde se comercializa Rare Beauty. En la conversación, la empresaria expresó su frustración por los rumores: “Siempre es molesto que te enfrenten a otras personas. Yo no pedí eso.”

También reflexionó sobre las percepciones del público: “Cuando la gente quiere verte de cierta manera y ya se ha hecho una historia sobre ti en su mente, no te corresponde cambiarla”.

Los rumores sobre una supuesta disputa entre ambas magnates de la belleza se remontan a los tiempos en que Gomez mantenía una relación con Justin Bieber, hoy esposo de Hailey. A pesar de que ambas han intentado poner fin a esa narrativa, incluyendo una recordada foto juntas en la gala del Academy Museum of Motion Pictures en 2022, las especulaciones persisten.

Hailey Bieber, por su parte, calificó como “molesto” que constantemente las enfrenten y comparen sus marcas de belleza. | Crédito: Dimitrios Kambouris/Getty Images para The Met Museum/Vogue

Hailey, quien el año pasado se convirtió en madre de Jack Blues junto a Justin, ha calificado en el pasado estas teorías de “viles”, “repugnantes” y “peligrosas”. En una entrevista con Bloomberg’s The Circuit en 2023, dejó claro su punto de vista: “Esto no se trata de Hailey Bieber y Selena Gomez. Se trata del odio asqueroso que puede surgir de narrativas completamente inventadas y distorsionadas”.

Finalmente, la fundadora de Rhode agregó: “Odio todo esto. Lo he odiado desde el principio, y tiene que ver con ser malinterpretada. Lo más decepcionante es que la gente siga comportándose así por un hombre”.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí