Sophie Turner, a raíz de haber formado parte de proyectos sumamente exitosos, como el haber estado en la serie de HBO ‘Game of Thrones’, interpretando a ‘Sansa Stark’, ha ganado mucha popularidad, a tal punto de que a muchos les interesa su vida. Es por eso que hace poco elaboré una nota de ella que trató sobre la vez que “una actriz famosa” la acusó de coquetear con su prometido. Ahora te cuento que esta actriz ha revelado que, mientras grababa la película ‘Trust’, vivió un “infierno mediático”. Créeme que estás en el lugar correcto si te interesa saber más al respecto.

La situación fue dada a conocer en ‘Late Night with Seth Meyers’. Sí, la artista fue invitada al programa justamente para promocionar la ya mencionada cinta. El tema es que, a la hora de hablar de la misma, confesó que pasó por un momento para nada agradable.

Sophie Turner es una actriz británica, conocida por interpretar a ‘Sansa Stark’ en la serie de HBO ‘Game of Thrones’. (Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images) / Pascal Le Segretain

Trabajar en ‘Trust’ fue “súper catártico” para ella

“No sé si alguien lo sabe, pero cuando comencé a rodar esta película (inicios de 2024), estaba pasando por algo así como un infierno mediático”, empezó diciendo Sophie Turner. “Fue súper catártico porque quería escaparme en la vida real cuando todo esto estaba sucediendo. Pero pude hacerlo en una película y destrozar un montón de cosas, así que fue divertido”, agregó.

¿A qué “infierno mediático” se refirió Sophie Turner?

Si luego de leer sus declaraciones te interesa saber a qué “infierno mediático” se refirió Sophie Turner, pues tengo que decirte que People considera que es muy probable que ella se haya referido a toda la atención que generó su divorcio de Joe Jonas. Recordemos que el integrante de los Jonas Brothers solicitó el divorcio en septiembre de 2023, después de cuatro años de matrimonio.

Joe Jonas y Sophie Turner en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair 2023 organizada por Radhika Jones en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas el 12 de marzo de 2023 en Beverly Hills, California. (Foto: Lionel Hahn / Getty Images) / Lionel Hahn

Eventualmente, ambos emitieron una declaración conjunta en las redes sociales, donde indicaron que la decisión de dar por finalizada la relación sentimental fue tomada por los dos. Ya en septiembre de 2024, Turner y Jonas llegaron a un acuerdo de conciliación. Si bien los términos son confidenciales, los documentos judiciales, según el citado medio, establecen que el acuerdo es “en el mejor interés de las partes y de esta familia”. Sí, ambos tienen dos hijas juntos: Willa, de 5 años, y Delphine, de 3.

Películas destacadas de Sophie Turner

‘Another Me’ (2013)

‘Barely Lethal’ (2015)

‘X-Men: Apocalypse’ (2016)

‘Josie’ (2018)

‘Time Freak’ (2018)

‘X-Men: Dark Phoenix’ (2019)

‘Do Revenge’ (2022)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí