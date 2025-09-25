La muerte de Celeste Rivas, de 15 años, sigue revelando detalles que conmocionan a la comunidad de Lake Elsinore, California. A la investigación por el hallazgo del cuerpo de la adolescente en el automóvil Tesla del cantante D4vd, ahora se suma el testimonio de un docente que asegura haber sido su maestro y que decidió hablar públicamente.

El docente, quien da clases de ciencias en la escuela secundaria Lakeland Village Middle School, compartió información que considera clave para entender el caso. “Sus amigos me contaron lo que pasó, y era este rapero”, relató a TMZ, recordando que Celeste desapareció por primera vez en mayo de 2024.

En un video que circula en redes sociales, el profesor puede ser escuchado explicando a sus estudiantes: “Celeste había desaparecido después de conocer al cantante D4vd en redes sociales”.

Un profesor que fue maestro de la joven afirmó que Celeste “había desaparecido después de conocer al cantante D4vd en redes sociales” y que ya se había escapado a Hollywood a principios de 2024. (Foto: Oficina del Sheriff del condado de Riverside)

Según él, la joven habría viajado a Hollywood para encontrarse con el artista, aunque más tarde fue localizada por las autoridades y regresó a su casa.

Lo que más preocupa de sus palabras es que señala un contacto previo entre ambos. De acuerdo con el maestro, Rivas ya se había escapado a principios de 2024, algo que el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside confirmó en su momento. En esa ocasión, la menor también habría ido a Hollywood después de conocer a David Anthony Burke (nombre real de D4vd) a través de las redes sociales.

El profesor añadió que Celeste “regresó a la escuela y contó esta historia a algunas personas”, pero “desapareció otra vez en mayo de ese año, 2024”. Fue durante esa segunda ausencia cuando, según sus amigos, volvió a encontrarse con el cantante.

El docente relató que la menor “regresó a la escuela y contó esta historia a algunas personas”, pero desapareció nuevamente en mayo de ese año. (Foto: GoFoundMe)

Estas declaraciones toman mayor relevancia tras los recientes avances de la investigación. Las autoridades ejecutaron una orden de allanamiento en una vivienda de Hollywood Hills donde D4vd habría estado, en busca de “evidencia de sangre”, luego de que el cuerpo de Celeste fuera encontrado en el vehículo del artista.

Para los investigadores, este testimonio refuerza la idea de que la relación entre la adolescente y el cantante no fue casual, sino que se gestó a través de redes sociales y se prolongó en el tiempo.

Mientras la policía revisa transmisiones en vivo de 2024 en las que supuestamente D4vd interactuaba con Celeste Rivas, el caso continúa abierto y se esperan más revelaciones en los próximos días.

Las autoridades continúan analizando evidencia, incluidas transmisiones en vivo, para esclarecer la relación entre la adolescente y el artista de 22 años. (Foto: AFP)

Lo que debes saber sobre el caso Celeste Rivas - D4vd

Los restos de Celeste Rivas, identificados como los hallados en el maletero del Tesla vinculado con D4vd, ya fueron entregados a su familia para los servicios funerarios.

Hasta el momento las autoridades no han revelado la causa exacta de su muerte. El hallazgo se investiga como posible homicidio.

El cantante D4vd suspendió el resto de su gira en EE. UU. y canceló lanzamientos musicales programados tras el descubrimiento del cuerpo.

Marcas y colaboradores se distanciaron de él: por ejemplo, Kali Uchis expresó que está en proceso de eliminar su colaboración “Crashing” de plataformas de streaming.

Un videoclip del artista que muestra la imagen de un cuerpo siendo metido en un maletero ha generado polémica, pues algunos lo vinculan con el caso como posible simbolismo o pista.

