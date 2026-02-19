¡La noche más explosiva de la música latina llega a Miami! Este jueves 19 de febrero a las 7pm ET, el Kaseya Center será el epicentro de Premio Lo Nuestro 2026. El cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny encabeza la lista de favoritos con diez nominaciones, compitiendo codo a codo con titanes como Carín León y Rauw Alejandro. La expectativa es total para ver si “El Conejo Malo” logra imponerse en las 44 categorías que celebran nuestro ritmo. ¡No te pierdas la oportunidad de ver a tus ídolos coronarse en directo desde la Ciudad del Sol!
Bajo el lema “Honrando lo que Somos”, la gala rendirá tributo a nuestra identidad con presentaciones de lujo como las de Marc Anthony y Romeo Santos. Estrellas de la talla de Thalía y Juanes pondrán el toque vibrante a una ceremonia que une generaciones y rompe todas las fronteras. El poder femenino estará presente con Karol G y Shakira, quienes también buscan llevarse el oro en las categorías más importantes. ¡Prepárate para vivir una fiesta cultural sin precedentes que podrás seguir en vivo por Univision y sus redes sociales para celebrar nuestro orgullo latino con el mejor show del 2026!
Lista de ganadores del Premio Lo Nuestro 2026
El periodo de votaciones de Premio Lo Nuestro 2026 se llevó a cabo del 13 al 26 de enero. A continuación, te compartimos la lista de los artistas ganadores en las 44 categorías de este año.
Artista Premio Lo Nuestro Del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Carín León
- Fuerza Regida
- Karol G
- Maluma
- Marc Anthony
- Rauw Alejandro
- Romeo Santos
- Shakira
Canción Del Año
- ‘Desde Hoy’ - Natti Natasha
- ‘DTMF’ - Bad Bunny
- ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
- ‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo
- ‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos
- ‘Latina Foreva’ - Karol G
- ‘Me Jalo’ - Fuerza Regida & Grupo Frontera
- ‘No Me Sé Rajar’ - Alejandro Fernández
- ‘Otra Noche (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell
- ‘Soltera’ - Shakira
Álbum Del Año
- ‘¿Y Ahora Qué +?’ - Alejandro Sanz
- ‘111XPANTIA’ - Fuerza Regida
- ‘Babylon Club’ - Danny Ocean
- ‘Cosa Nuestra’ - Rauw Alejandro
- ‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny
- ‘Eterno’ - Prince Royce
- ‘Island Boyz’ - Myke Towers
- ‘La Ciudad’ - Alleh & Yorghaki
- ‘Palabra de To’s (Seca)’ - Carín León
- ‘Tropicoqueta’ - Karol G
Mejor Combinación Femenina
- ‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalia
- ‘Blackout’ - Emilia, Tini & Nicki Nicole
- ‘Brujería’ - Yuridia & Majo Aguilar
- ‘De Maravisha’ - Tokischa & Nathy Peluso
- ‘En 4’ - Kenia Os & Anitta
- ‘En Tu Marea’ - Goyo & Greeicy
- ‘FKN Movie’ - Karol G & Mariah Angeliq
- ‘Maldita Billetera’ - Alicia Villarreal & Lila Downs
- ‘Maldita Primavera’ - Yuri & Ángela Aguilar
- ‘Pa’ Qué Volviste?’ - Elena Rose & Maria Becerra
Colaboración “Crossover” Del Año
- ‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
- ‘I Adore You’ - Hugel, J Balvin, Ellie Goulding ft. Topic, Arash & Daecolm
- ‘Lost In Translation’ - Carín León & Kacey Musgraves
- ‘No Hay Break’ - Myke Towers ft. Omah Lay
- ‘Now Or Never’ - Bon Jovi & Pitbull
- ‘São Paulo’ - The Weeknd & Anitta
La Mezcla Perfecta Del Año
- ‘Carteras Chinas’ - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
- ‘Coleccionando Heridas’ - Karol G & Marco Antonio Solís
- ‘El Vino de Tu Boca’ - Alejandro Sanz & Carín León
- ‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos
- ‘Misterio’ - J Balvin & Gilberto Santa Rosa
- ‘Que Me Quiera Ma’ - Marc Anthony & Wisin
- ‘Sabes Qué Hora Es’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Luis Fonsi
- ‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler
- ‘Súfrale’ - Grupo Firme & Gloria Trevi
- ‘Weltita’ - Bad Bunny & Chuwi
Tour Del Año
- ‘Cosa Nuestra World Tour’ - Rauw Alejandro
- ‘De Rey a Rey’ - Alejandro Fernández
- ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ - Shakira
- ‘Más Cerca de Ti Tour’ - Marco Antonio Solís
- ‘No Me Quiero Ir de Aquí Residencia’ - Bad Bunny
- ‘Vivir Sin Aire Tour’ - Maná
Artista Revelación Del Año Masculino
- Alleh
- Clave Especial
- Esaú Ortiz
- Juan Duque
- Hamilton
- La Cruz
- Macario Martínez
- Roa
- Santos Bravos
- Yorghaki
Artista Revelación Del Año Femenino
- Aria Bela
- Camila Fernández
- Delilah
- Estevie
- Mar
- Paloma Morphy
- Yailín La Más Viral
- Yeri Mua
- Ysa C
- Zoe Gotusso
Mejor Canción de Música Cristiana
- ‘Alabaré’ - Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
- ‘La Respuesta’ - Gocho
- ‘Ponte Bonita (Remix)’ - Yaronk Rouse & Rosalina
- ‘Si Volviera Jesús’ - Víctor Manuelle
- ‘Sonríele’ - Daddy Yankee
- ‘Todo Va Estar Bien’ - Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez
AfroBeat Del Año
- ‘Bien Pedos’ - Xavi & Kapo
- ‘Cosita Linda’ - Elena Rose & Justin Quiles
- ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- ‘Me Pasa (Piscis)’ - Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
- ‘Mi Reina’ - Hamilton & Nanpa Básico
- ‘San Blas’ - Boza
- ‘Sanka’ - Ryan Castro & Dongo
- ‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo
Artista Masculino Del Año - Urbano
- Arcángel
- Bad Bunny
- Beéle
- Eladio Carrión
- Feid
- J Balvin
- Myke Towers
- Rauw Alejandro
- Wisin
- Yandel
Artista Femenina Del Año - Urbano
- Anitta
- Bad Gyal
- Fariana
- Karol G
- Natti Natasha
- Rainao
- Tokischa
- Yailín La Más Viral
- Yeri Mua
- Young Miko
Canción Del Año - Urbano
- ‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
- ‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66’ - Bizarrap & Daddy Yankee
- ‘Hablame Claro’ - Yandel & Feid
- ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- ‘Latina Foreva’ - Karol G
- ‘Lo Caro Y Lo Bueno’ - Chencho Corleone
- ‘Qué Pasaría…’ - Rauw Alejandro & Bad Bunny
- ‘Rio’ - J Balvin
- ‘Romeo’ - Anitta
- ‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo
Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano
- ‘Bum Bum’ - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
- ‘Cuando No Era Cantante’ - El Bogueto & Yung Beef
- ‘Duro Ma’ - Bryant Myers, Dei V & Saiko
- ‘En La City’ - Trueno & Young Miko
- ‘Flash Foto’ - Arcángel & Neutro Shorty
- ‘Love’ - Clarent
- ‘Nueva Era’ - Duki & Myke Towers
- ‘Primer Lugar’ - Eladio Carrión & Omar Courtz
- ‘Tokischa RMX’ - J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa
- ‘Yogurcito Remix’ - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa
Colaboración Del Año - Urbano
- ‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
- ‘AMG’ - Eladio Carrión & Young Miko
- ‘Doblexxó’ - J Balvin & Feid
- ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- ‘Luna’ - Wisin & Kapo
- ‘Otra Noche’ (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell
- ‘Perfumito Nuevo’ - Bad Bunny & Rainao
- ‘Pórtate Bonito’ - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums
- ‘Wells Fargo’ - Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto
- ‘Woahh’ - Rvssian, Young Miko, Omar Courtz ft. Clarent
Mejor Canción Dembow
- ‘Bing Bong’ - Yailín La Más Viral & Puyalo Pantera
- ‘Celos’ - Tokischa & Bulin 47
- ‘Dem Bow’ - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
- ‘Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)’ - Lomiiel
- ‘Quita Y Pone’ - El Alfa & Fariana
Álbum Del Año - Urbano
- ‘Borondo’ - Beéle
- ‘Don Kbrb’ - Eladio Carrión
- ‘El Sobreviviente WWW’ - Wisin
- ‘Elyte’ - Yandel
- ‘Ferxxo Vol X: Sagrado’ - Feid
- ‘Island Boyz’ - Myke Towers
- ‘Lo Mismo De Siempre’ - Mora
- ‘Sendé’ - Ryan Castro
- ‘Sr. Santos II Sueños De Grandeza’ - Arcángel
- ‘Underwater’ - Fariana
Artista Pop Masculino Del Año
- Alejandro Sanz
- Camilo
- Danny Ocean
- Juanes
- Maluma
- Manuel Turizo
- Marco Antonio Solís
- Pitbull
- Ricardo Arjona
- Sebastián Yatra
Artista Pop Femenina Del Año
- Aitana
- Cazzu
- Elena Rose
- Emilia
- Gloria Trevi
- Kany García
- Kenia Os
- Laura Pausini
- Shakira
- Yami Safdie
Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock
- Ca7riel & Paco Amoroso
- DND | Do Not Disturb
- Ha*Ash
- Matisse
- Latin Mafia
- Maná
- Mau Y Ricky
- Morat
- Rawayana
- Reik
Canción Del Año - Pop
- ‘Bronceador’ - Maluma
- ‘Con Otra’ - Cazzu
- ‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash
- ‘La Carretera’ - Pedro Capó
- ‘La Pelirroja’ - Sebastián Yatra
- ‘Mientes’ - Reik
- ‘Noviogangsta <3’ - Emilia
- ‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz
- ‘Soltera’ - Shakira
- ‘Un Beso Menos’ - Elena Rose & Morat
Colaboración Del Año - Pop
- ‘Abrázame’ - Ángela Aguilar & Felipe Botello y El Sonoro Rugir
- ‘Accidente’ - Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
- ‘Bésame’ - Alejandro Sanz & Shakira
- ‘Bunda’ - Emilia & Luísa Sonza
- ‘Conmigo Sin Ti’ - Matisse & Cristian Castro
- ‘Huir’ - Kany García & Lia Kali
- ‘La Del Primer Puesto’ - Reik & Xavi
- ‘Se Fue’ - Rauw Alejandro & Laura Pausini
- ‘Si Tuviera Que Elegir’ - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
- ‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler
Canción Del Año - Pop/Balada
- ‘Alguien’ - Carlos Rivera
- ‘Cueste Lo Que Cueste’ - Gloria Trevi
- ‘El Reclamo’ - Olga Tañón
- ‘Tierra Mía’ - Kany García
- ‘Mujer’ - Ricardo Arjona
- ‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo
Álbum Del Año - Pop
- ‘Cuarto Azul’ - Aitana
- ‘El Vuelo’ - Gloria Trevi
- ‘En Las Nubes (Con Mis Panas)’ - Elena Rose
- ‘Haashville’ - Ha*Ash
- ‘La Carretera’ - Pedro Capó
- ‘Milagro’ - Sebastián Yatra
- ‘Noches De Cantina’ - Maná
- ‘Preguntas a las 11:11’ - Ela Taubert
- ‘¿Qué Significa el Amor?’ - Carlos Rivera
- ‘Ya Es Mañana’ - Morat
Colaboración Del Año - Pop/Urbano
- ‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal
- ‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo
- ‘Samaná’ - Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
- ‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
- ‘Te Acuerdas?’ - DND | Do Not Disturb & R!ch Yashel
- ‘Volver’ - Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Canción Del Año - Pop/Urbano
- ‘6 De Febrero’ - Aitana
- ‘A.K.A’ - Mari La Carajita
- ‘Cables Cruzados’ - Farruko
- ‘Carita Linda’ - Rauw Alejandro
- ‘Cosas Pendientes’ - Maluma
- ‘DTMF’ - Bad Bunny
- ‘Sirenita’ - Ozuna
- ‘Tengo Celos’ - Myke Towers
- ‘Tocando el Cielo’ - Luis Fonsi
- ‘Una Como Tu’ - Jay Wheeler
Canción Del Año - Pop/Rock
- ‘¿Es En Serio?’ - Ela Taubert
- ‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo
- ‘Sabe Bien’ - Pedro Capó
- ‘Una Noche Contigo’ - Juanes
- ‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carín León
Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano
- ‘6 De Febrero’ - Aitana
- ‘Da Me’ - Bad Gyal
- ‘Esa Diva’ - Melody
- ‘Moja1ta’ - Lola Indigo
- ‘Quiero Decirte’ - Abraham Mateo & Ana Mena
- ‘Tatami’ - JC Reyes
- ‘Tuchat’ - Quevedo
- ‘Tu Vas Sin (Fav)’ - Rels B
Artista Del Año - Tropical
- Carlos Vives
- Elvis Crespo
- Gloria Estefan
- Jerry Rivera
- Luis Figueroa
- Marc Anthony
- Olga Tañón
- Prince Royce
- Romeo Santos
- Silvestre Dangond
Canción Del Año - Tropical
- ‘Desde Hoy’ - Natti Natasha
- ‘Fuera De Lugar’ - Venesti
- ‘Hello, What’s Up’ - Christian Alicea
- ‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce
- ‘La Indiferencia’ - Silvestre Dangond & Fonseca
- ‘Malportada’ - Nathy Peluso & Rawayana
- ‘Más Que un Beso’ - Luis Figueroa
- ‘Por Si Te Me Vas’ - Olga Tañón & Lenny Tavárez
- ‘Raíces’ - Gloria Estefan
- ‘Tú Con Él’ - Rauw Alejandro
Colaboración Del Año - Tropical
- ‘Café con Ron’ - Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta
- ‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo
- ‘La Diferente’ - Lenier & Gente De Zona
- ‘La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)’ - Carlos Vives & Grupo Niche
- ‘Me Muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy
- ‘Nuestra Canción’ - Elvis Crespo & Jerry Rivera
- ‘Repetimos’ - Arthur Hanlon, Yotuel & Darell
- ‘Venga Lo Que Venga’ - Fonseca & Rawayana
- ‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia
- ‘Volver (La Salsa)’ - Piso 21, Beéle & Marc Anthony
Álbum Del Año - Tropical
- ‘Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2’ - Gilberto Santa Rosa
- ‘El Último Baile’ - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
- ‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe)’ - Carlos Vives
- ‘Eterno’ - Prince Royce
- ‘Gris’ - Luis Figueroa
- ‘Llegué yo’ - Jerry Rivera
- ‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha
- ‘Poeta Herío’ - Elvis Crespo
- ‘Raíces’ - Gloria Estefan
- ‘Reparto By Gente De Zona’ - Gente De Zona
Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
- Alejandro Fernández
- Carín León
- Christian Nodal
- Eden Muñoz
- Ivan Cornejo
- Luis Angel ‘El Flaco’
- Netón Vega
- Oscar Maydon
- Pepe Aguilar
- Xavi
Artista Femenina Del Año - Música Mexicana
- Aida Cuevas
- Ana Bárbara
- Angela Leiva
- Ángela Aguilar
- Camila Fernández
- Carolina Ross
- Chiquis
- Lupita Infante
- Majo Aguilar
- Yuridia
Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana
- Banda El Recodo
- Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
- Fuerza Regida
- Grupo Firme
- Grupo Frontera
- Intocable
- Julián Álvarez Y Su Norteño Banda
- La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
- Los Ángeles Azules
- Los Tigres Del Norte
Canción Del Año - Música Mexicana
- ‘Amor Bonito’ - Luis Angel ‘El Flaco’
- ‘El Amigo’ - Christian Nodal
- ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
- ‘Hija De Papi’ - Xavi & Netón Vega
- ‘Hecha Pa’ Mi’ - Grupo Frontera
- ‘Loco’ - Netón Vega
- ‘Me Prometí’ - Ivan Cornejo
- ‘Otro Capítulo’ - Becky G
- ‘Por Esos Ojos’ - Fuerza Regida
- ‘Traigo Saldo Y Ganas De Rogar’ - Eden Muñoz
Colaboración Del Año - Música Mexicana
- ‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano
- ‘Crisis’ - Becky G & Tito Double P
- ‘En Tiempo Y Forma (Juntos)’ - Josi Cuen & Jorge Medina
- ‘Lo Que No Saben’ - Calibre 50 & Los De La Noria
- ‘Me Jalo’ - Fuerza Regida y Grupo Frontera
- ‘Morena’ - Netón Vega & Peso Pluma
- ‘Si Tú Me Vieras’ - Carín León & Maluma
- ‘Tu Tu Tu’ - Clave Especial & Edgardo Nuñez
- ‘Un Bendito Día’ - Yuridia & Alejandro Fernández
- ‘Yo Me Lo Busqué’ - Los Ángeles Azules & Thalia
Canción Banda Del Año
- ‘Amor Bonito’ - Luis Angel ‘El Flaco’
- ‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme
- ‘Una Historia Mal Contada’ - La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
- ‘Una Peda Menos’ - Banda Los Recoditos
- ‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
Canción Mariachi/Ranchera Del Año
- ‘Amé’ - Christian Nodal
- ‘Amémonos de Nuevo’ - Lupita Infante & Leonardo Aguilar
- ‘Cuídamela Bien’ - Pepe Aguilar
- ‘Nadie Se Va Como Llegó’ - Ángela Aguilar
- ‘No Me Sé Rajar’ - Alejandro Fernández
- ‘Sin Llorar’ - Yuridia
Canción Norteña Del Año
- ‘Chelas Y Besos’ - La Fiera De Ojinaga
- ‘La Lotería’ - Los Tigres Del Norte
- ‘Me Gusta Mi Vida’ - Intocable
- ‘Mi Lugar Favorito’ - Eden Muñoz
- ‘Rey Sin Reina’ - Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
Fusión Música Mexicana Del Año
- ‘2+2’ - Omar Camacho & Victor Mendivil
- ‘Loco’ - Netón Vega
- ‘Marlboro Rojo’ - Fuerza Regida
- ‘No Capea’ - Xavi & Grupo Frontera
- ‘Tu Tu Tu’ - Clave Especial & Edgardo Nuñez
Mejor Electro Corrido - Música Mexicana
- ‘Bachata Bélica’ - Los Esquivel, Prince Royce & Brray
- ‘Corridos Y Alcohol’ - Steve Aoki & Oscar Maydon
- ‘La Fiesta’ - Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P
- ‘Tierno’ - Joaquin Medina & Codiciado
- ‘Triple Lavada Remix’ - Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil
Álbum Del Año - Música Mexicana
- ‘¿Quién + Como Yo?’ - Christian Nodal
- ‘111XPANTIA’ - Fuerza Regida
- ‘De Rey a Rey (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México, 2024)’ - Alejandro Fernández
- ‘Eden’ - Eden Muñoz
- ‘Encuentros’ - Becky G
- ‘La Lotería’ - Los Tigres Del Norte
- ‘Next’ - Xavi
- ‘Palabra de To’s (Seca)’ - Carín León
- ‘Sin Llorar’ - Yuridia
- ‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata