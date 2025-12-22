La Navidad es la excusa perfecta para preparar palomitas, acomodarse en el sofá y disfrutar de un buen maratón de películas. Netflix ofrece cada año un amplio catálogo de cintas navideñas que combinan romance, comedia y clásicos familiares ideales para todas las edades.
Desde producciones originales o títulos ya conocidos, estas películas son infaltables durante las fiestas. Ya sea para ver en pareja, con amigos o en familia, hay opciones para todos los gustos y estados de ánimo.
A continuación, una selección de 40 películas navideñas disponibles en Netflix EE. UU., con una breve descripción de cada una para que elijas por dónde empezar.
Películas navideñas en Netflix:
- The Christmas Chronicles: Dos hermanos viven una aventura mágica tras conocer a un Santa Claus muy poco convencional.
- The Christmas Chronicles: Part Two: Santa enfrenta una nueva amenaza que podría arruinar la Navidad en todo el mundo.
- Klaus: Una emotiva historia animada sobre el origen de Santa Claus y el poder de la bondad.
- Jingle Jangle: A Christmas Journey: Un inventor y su nieta descubren la magia de creer durante las fiestas.
- A Boy Called Christmas: Un niño emprende un viaje épico para descubrir la verdadera magia de la Navidad.
- The Princess Switch: Una panadera y una princesa idénticas intercambian vidas antes de Navidad.
- The Princess Switch: Switched Again: Nuevos enredos y romances regresan en esta secuela festiva.
- The Princess Switch 3: Romancing the Star: Una joya robada complica aún más las celebraciones navideñas.
- A Christmas Prince: Una periodista viaja a un reino europeo y encuentra amor inesperado.
- A Christmas Prince: The Royal Wedding: La boda real enfrenta obstáculos justo antes de Navidad.
- A Christmas Prince: The Royal Baby: Un heredero real pone en juego una antigua tradición navideña.
- Holiday in the Wild: Una mujer redescubre su propósito ayudando elefantes en África durante Navidad.
- Let It Snow: Varias historias románticas se cruzan en un pueblo cubierto de nieve en Nochebuena.
- Love Hard: Una comedia romántica moderna sobre citas online y desilusiones navideñas.
- The Knight Before Christmas: Un caballero medieval viaja al presente y descubre el amor en Navidad.
- Single All the Way: Un joven finge tener pareja para evitar preguntas familiares durante las fiestas.
- Holidate: Dos solteros acuerdan acompañarse solo en fechas especiales, incluida la Navidad.
- Falling for Christmas: Una heredera pierde la memoria y encuentra una Navidad diferente y romántica.
- Christmas Inheritance: Una joven rica aprende el verdadero significado de la Navidad en un pequeño pueblo.
- The Noel Diary: Un escritor regresa a su hogar de infancia y descubre secretos del pasado.
- Angela’s Christmas: Una niña intenta reunir a su familia en una tierna historia animada.
- Angela’s Christmas Wish: La pequeña Angela vive una nueva aventura navideña llena de esperanza.
- Robin Robin: Un cortometraje animado sobre identidad, amistad y espíritu navideño.
- Scrooge: A Christmas Carol: Clásica historia de redención con animación moderna y musical.
- White Christmas: Dos artistas ayudan a salvar un hotel con música y romance navideño.
- How the Grinch Stole Christmas: El Grinch intenta arruinar la Navidad hasta que aprende una lección.
- A California Christmas: Un hombre finge ser granjero y termina enamorándose en Navidad.
- A California Christmas: City Lights: La pareja enfrenta nuevos retos lejos del campo.
- Christmas with You: Una estrella del pop encuentra inspiración y amor durante las fiestas.
- Operation Christmas Drop: Una asesora política descubre el espíritu navideño en una base aérea.
- A Castle for Christmas: Una escritora compra un castillo en Escocia y vive una Navidad inesperada.
- Father Christmas Is Back: Cuatro hermanas enfrentan el regreso de su padre en plena Navidad.
- A Not So Merry Christmas: Un hombre queda atrapado repitiendo la Navidad una y otra vez.
- The Holiday Calendar: Un calendario de Adviento parece predecir el futuro romántico de su dueña.
- The Star: Animación que cuenta la Navidad desde la perspectiva de los animales.
- Elf: Un humano criado por elfos viaja a Nueva York para encontrar a su verdadera familia.
- The Claus Family: Un niño descubre un secreto familiar ligado a Santa Claus.
- The Claus Family 2: La magia navideña regresa con nuevos desafíos familiares.
