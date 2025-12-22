La Navidad es la excusa perfecta para preparar palomitas, acomodarse en el sofá y disfrutar de un buen maratón de películas. Netflix ofrece cada año un amplio catálogo de cintas navideñas que combinan romance, comedia y clásicos familiares ideales para todas las edades.

Desde producciones originales o títulos ya conocidos, estas películas son infaltables durante las fiestas. Ya sea para ver en pareja, con amigos o en familia, hay opciones para todos los gustos y estados de ánimo.

A continuación, una selección de 40 películas navideñas disponibles en Netflix EE. UU., con una breve descripción de cada una para que elijas por dónde empezar.

Películas navideñas en Netflix:

The Christmas Chronicles : Dos hermanos viven una aventura mágica tras conocer a un Santa Claus muy poco convencional.

: Dos hermanos viven una aventura mágica tras conocer a un Santa Claus muy poco convencional. The Christmas Chronicles: Part Two : Santa enfrenta una nueva amenaza que podría arruinar la Navidad en todo el mundo.

: Santa enfrenta una nueva amenaza que podría arruinar la Navidad en todo el mundo. Klaus : Una emotiva historia animada sobre el origen de Santa Claus y el poder de la bondad.

: Una emotiva historia animada sobre el origen de Santa Claus y el poder de la bondad. Jingle Jangle: A Christmas Journey : Un inventor y su nieta descubren la magia de creer durante las fiestas.

: Un inventor y su nieta descubren la magia de creer durante las fiestas. A Boy Called Christmas : Un niño emprende un viaje épico para descubrir la verdadera magia de la Navidad.

: Un niño emprende un viaje épico para descubrir la verdadera magia de la Navidad. The Princess Switch : Una panadera y una princesa idénticas intercambian vidas antes de Navidad.

: Una panadera y una princesa idénticas intercambian vidas antes de Navidad. The Princess Switch: Switched Again : Nuevos enredos y romances regresan en esta secuela festiva.

: Nuevos enredos y romances regresan en esta secuela festiva. The Princess Switch 3: Romancing the Star : Una joya robada complica aún más las celebraciones navideñas.

: Una joya robada complica aún más las celebraciones navideñas. A Christmas Prince : Una periodista viaja a un reino europeo y encuentra amor inesperado.

: Una periodista viaja a un reino europeo y encuentra amor inesperado. A Christmas Prince: The Royal Wedding: La boda real enfrenta obstáculos justo antes de Navidad.

The Christmas Chronicles trata sobre dos hermanos que, tras chocar accidentalmente el trineo de Santa Claus, deben ayudarlo a salvar la Navidad antes de que se acabe el tiempo. (Foto: Netflix)

A Christmas Prince: The Royal Baby : Un heredero real pone en juego una antigua tradición navideña.

: Un heredero real pone en juego una antigua tradición navideña. Holiday in the Wild : Una mujer redescubre su propósito ayudando elefantes en África durante Navidad.

: Una mujer redescubre su propósito ayudando elefantes en África durante Navidad. Let It Snow : Varias historias románticas se cruzan en un pueblo cubierto de nieve en Nochebuena.

: Varias historias románticas se cruzan en un pueblo cubierto de nieve en Nochebuena. Love Hard : Una comedia romántica moderna sobre citas online y desilusiones navideñas.

: Una comedia romántica moderna sobre citas online y desilusiones navideñas. The Knight Before Christmas : Un caballero medieval viaja al presente y descubre el amor en Navidad.

: Un caballero medieval viaja al presente y descubre el amor en Navidad. Single All the Way : Un joven finge tener pareja para evitar preguntas familiares durante las fiestas.

: Un joven finge tener pareja para evitar preguntas familiares durante las fiestas. Holidate : Dos solteros acuerdan acompañarse solo en fechas especiales, incluida la Navidad.

: Dos solteros acuerdan acompañarse solo en fechas especiales, incluida la Navidad. Falling for Christmas : Una heredera pierde la memoria y encuentra una Navidad diferente y romántica.

: Una heredera pierde la memoria y encuentra una Navidad diferente y romántica. Christmas Inheritance: Una joven rica aprende el verdadero significado de la Navidad en un pequeño pueblo.

The Knight Before Christmas trata sobre un caballero medieval que es transportado mágicamente al Ohio actual, donde una profesora de ciencias desilusionada con el amor lo ayuda a cumplir su misión para poder regresar a su tiempo. (Foto: Netflix)

The Noel Diary : Un escritor regresa a su hogar de infancia y descubre secretos del pasado.

: Un escritor regresa a su hogar de infancia y descubre secretos del pasado. Angela’s Christmas : Una niña intenta reunir a su familia en una tierna historia animada.

: Una niña intenta reunir a su familia en una tierna historia animada. Angela’s Christmas Wish : La pequeña Angela vive una nueva aventura navideña llena de esperanza.

: La pequeña Angela vive una nueva aventura navideña llena de esperanza. Robin Robin : Un cortometraje animado sobre identidad, amistad y espíritu navideño.

: Un cortometraje animado sobre identidad, amistad y espíritu navideño. Scrooge: A Christmas Carol : Clásica historia de redención con animación moderna y musical.

: Clásica historia de redención con animación moderna y musical. White Christmas : Dos artistas ayudan a salvar un hotel con música y romance navideño.

: Dos artistas ayudan a salvar un hotel con música y romance navideño. How the Grinch Stole Christmas : El Grinch intenta arruinar la Navidad hasta que aprende una lección.

: El Grinch intenta arruinar la Navidad hasta que aprende una lección. A California Christmas : Un hombre finge ser granjero y termina enamorándose en Navidad.

: Un hombre finge ser granjero y termina enamorándose en Navidad. A California Christmas: City Lights : La pareja enfrenta nuevos retos lejos del campo.

: La pareja enfrenta nuevos retos lejos del campo. Christmas with You: Una estrella del pop encuentra inspiración y amor durante las fiestas.

Angela’s Christmas es un cortometraje ambientado en la Irlanda de 1910 que sigue a una niña llamada Angela, quien decide "robar" al niño Jesús del pesebre de la iglesia para que no pase frío durante la Nochebuena. (Foto: Netflix)

Operation Christmas Drop : Una asesora política descubre el espíritu navideño en una base aérea.

: Una asesora política descubre el espíritu navideño en una base aérea. A Castle for Christmas : Una escritora compra un castillo en Escocia y vive una Navidad inesperada.

: Una escritora compra un castillo en Escocia y vive una Navidad inesperada. Father Christmas Is Back : Cuatro hermanas enfrentan el regreso de su padre en plena Navidad.

: Cuatro hermanas enfrentan el regreso de su padre en plena Navidad. A Not So Merry Christmas : Un hombre queda atrapado repitiendo la Navidad una y otra vez.

: Un hombre queda atrapado repitiendo la Navidad una y otra vez. The Holiday Calendar : Un calendario de Adviento parece predecir el futuro romántico de su dueña.

: Tradiciones y amor chocan antes de una boda real. The Star : Animación que cuenta la Navidad desde la perspectiva de los animales.

: Animación que cuenta la Navidad desde la perspectiva de los animales. Elf : Un humano criado por elfos viaja a Nueva York para encontrar a su verdadera familia.

: Un humano criado por elfos viaja a Nueva York para encontrar a su verdadera familia. The Claus Family : Un niño descubre un secreto familiar ligado a Santa Claus.

: Un niño descubre un secreto familiar ligado a Santa Claus. The Claus Family 2: La magia navideña regresa con nuevos desafíos familiares.

