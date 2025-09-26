Si terminaste de ver “All of You”, la nueva película romántica de Apple TV, puede que todavía estés procesando todo lo que pasó. Incluso, es probable que tengas un nudo en el pecho, haciéndote mil preguntas sobre el amor, las decisiones que tomamos y cómo la tecnología puede cambiar nuestras relaciones más profundas.

Dirigida por William Bridges, y protagonizada por Brett Goldsteine Imogen Poots, esta historia se mete de lleno en un escenario muy actual: ¿qué pasa cuando una app promete encontrarte a tu “alma gemela” de forma científica? ¿Y si tu verdadero amor no es el resultado de un algoritmo, sino alguien que estuvo ahí siempre?

La historia gira en torno a Laura y Simon, dos amigos que han estado conectados desde la universidad. Su relación siempre fue muy cercana, pero nunca cruzaron la línea de lo romántico hasta que aparece el “Test”. Este es un sistema tecnológico que promete encontrar a tu pareja ideal con base en compatibilidad científica. Ella decide tomarlo y termina conociendo a Lukas, un hombre casi perfecto que, supuestamente, es su alma gemela.

Simon, por su parte, siempre fue escéptico de este sistema. Desde el principio intentó convencer a Laura de que no necesitaba un algoritmo para encontrar el amor. Pero ella tenía otra idea en mente.

Imogen Poots como Laura y Brett Goldstein como Simon en la película romántica y dramática "All of You" (Foto: Apple TV+)

EL FINAL DE “ALL OF YOU”

¿Simon estaba enamorado de Laura?

La respuesta es sí. Aunque Simon nunca lo dijo en voz alta, sus acciones a lo largo del tiempo lo dejaron claro. Cada vez que Laura lo necesitaba —como cuando pensó que había perdido a su bebé—, él estaba ahí. Siempre con una broma lista, un gesto de apoyo, una manera de hacerla sonreír. Pero nunca se atrevió a confesarle lo que sentía realmente.

Y cuando finalmente Laura se estabilizó con Lukas, Simon quedó al margen. La distancia creció, pero su cariño nunca desapareció. Años después, cuando los dos se reencuentran, es evidente que entre ellos todavía existe una conexión emocional muy fuerte.

¿Por qué Laura terminó durmiendo con Simon?

Ese momento llegó después de un evento muy doloroso: la muerte del padre de Laura. Ella, rota emocionalmente, buscó consuelo en Simon. Fue un acto impulsivo, pero también cargado de sentimientos reprimidos por años. Aunque después intentó convencerse de que fue un error, en el fondo sabía que había algo más profundo detrás.

Simon, confundido y dolido, entendía que lo que pasó no fue un accidente y, aunque Laura trató de alejarse, poco después volvió a buscarlo. No podía estar lejos de él. En el fondo —o quizá no tanto— era claro que ella disfrutaba mucho de la compañía de quien creía era solo su amigo.

¿Por qué Laura no dejó a Lukas?

Aquí es donde la película nos hace enfrentar una verdad incómoda. Lukas es un hombre maravilloso: esposo atento, padre presente, y todo lo que cualquier persona esperaría de una pareja ideal. Pero aún así, Laura no era completamente feliz.

Después de descubrir unas cartas de su padre —quien también amó a otra mujer mientras seguía casado—, Laura entendió que hay decisiones que se toman por amor, pero también por responsabilidad. Como su padre, ella eligió quedarse con su familia, aunque eso significara renunciar a la persona que realmente la hacía sentir viva.

¿Qué pasó con la relación entre Laura y Simon?

Durante un tiempo, mantuvieron una relación secreta. Se escapaban juntos, vivían momentos intensos y reales, pero Simon no quería seguir siendo el “escape” de Laura. Él quería una vida completa con ella, sin esconderse, sin remordimientos. Cuando ella le dejó claro que no dejaría a Lukas, decidió alejarse.

Fue una decisión dura, pero necesaria. Él quería amor completo, no migajas de una relación compartida entre culpas y mentiras.

Brett Goldstein como Simon y Imogen Poots como Laura en la película romántica y dramática "All of You" (Foto: Apple TV+)

¿Se volvieron a encontrar?

Tiempo después, se cruzaron por casualidad en un evento literario. Ambos intentaron actuar con normalidad, pero no pudieron ocultar lo que sentían. Simon estaba a punto de mudarse a California, buscando un nuevo comienzo, y Laura no sabía cómo enfrentar la idea de perderlo para siempre.

Al final, compartieron una última escapada. Una despedida sin decir adiós del todo. Un momento que les recordaría para siempre que su historia, aunque inacabada, fue real y valiosa.

¿Cuál es el mensaje final de “All of You”?

La película deja una reflexión poderosa: ¿vale más encontrar a “la persona ideal” según un test, o vivir la experiencia imperfecta pero auténtica del amor? “All of You “critica nuestra obsesión por lo perfecto y nos recuerda que los sentimientos no siempre siguen la lógica. Pero también pone al fresco las habituales infidelidades que suele haber en algunas parejas.

Lukas fue el hombre que encajaba con todo lo que Laura pidió, excepto su corazón. Simon, en cambio, fue siempre quien la entendía, quien la sostenía en sus peores momentos, aunque no cumpliera con las casillas del “Test”.

¿Simon y Laura terminan juntos?

No. Laura no tuvo el valor de romper su familia y Simon entendió que merecía más. Se despidieron, sabiendo que se amarían siempre, pero también que su historia no podía continuar.

Ambos eligieron caminos distintos, con la esperanza de que el recuerdo de lo que vivieron fuera suficiente para sostenerlos.

