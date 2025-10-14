“Amor y riqueza” es esa nueva serie turca que estrenó Netflix el 10 de octubre, demostrando que las producciones provenientes de ese país siguen en su apogeo. La historia tiene ese tipo de intensidad emocional y tensión familiar que uno suele ver en biografías o en dramas inspirados en la vida real. Pero, ¿es realmente así o es pura ficción?

Con un elenco impecable, una producción de alto nivel y un guion que mezcla conflictos familiares, poder económico y amor complicado, la serie te atrapa desde el primer capítulo.

Asli Enver como Nihal y Engin Akyürek como Osman en la serie turca "Amor y riqueza" (Foto: Netflix)

¿”AMOR Y RIQUEZA” ES UNA HISTORIA REAL?

Aunque “Amor y riqueza” no está basada en hechos reales, su creadora, Meriç Acemi, logró construir un mundo que refleja con mucha precisión cómo funciona la élite económica en países como Turquía. La serie gira en torno a Nihal Baydemir, una mujer heredera de una poderosa familia industrial, y Osman Bulut, el hijo de una familia de “nuevo dinero” que busca arrebatarle la mansión familiar.

Nada de esto ocurrió en la vida real, pero la manera en la que se retratan las tensiones entre clases sociales, el legado familiar y las heridas del pasado tiene mucho de verdad. De hecho, hay estudios que confirman que el 10% más rico de Turquía posee el 68% de la riqueza del país. Ese contexto económico es real, y la serie lo usa como base para contar su historia.

Uno de los temas centrales de la serie es el conflicto entre quienes construyeron su riqueza desde cero (como Osman) y aquellos que la heredaron (como Nihal). Este choque de visiones no es exclusivo de Turquía porque pasa en muchas partes del mundo, y se ha convertido en uno de los motores emocionales del relato.

Si bien podría parecer que todo se centra en negocios, en realidad “Amor y riqueza” es una historia de amor, valga la redundancia. Osman y Nihal representan dos mundos distintos que, aunque intentan unirse, chocan constantemente por las heridas del pasado y las expectativas del presente.

Osman Bulut (Engin Akyürek) y Nihal Baydemir (Asli Enver) en la serie turca "Amor y riqueza" (Foto: Netflix)

TIENE CRÍSTICA SOCIAL

La serie de Netflix usa una historia personal para hablar de temas más grandes. No estamos solo frente a una telenovela turca más ya que se tocan temas como la herencia económica, el estatus social, el clasismo y la lucha de poder de una forma muy sutil, pero efectiva.

No se trata solo de si Nihal logrará pagar las deudas de su familia construyendo un yate. Es una pregunta más profunda: ¿cuánto valor tiene una persona si lo pierde todo? ¿Cómo se mide el amor cuando se interpone el dinero?

Parte del mérito de “Amor y riqueza” está en su enfoque emocional y humano. A diferencia de otras series que solo buscan entretener, aquí hay una intención clara de mostrar cómo los conflictos familiares y económicos pueden destruir o moldear a una persona.

FICHA TÉCNICA DE “AMOR Y RIQUEZA”

Título original: Enfes Bir Akşam (en inglés: Old Money)

Título en español: Amor y riqueza

Año: 2025

Plataforma: Netflix

Episodios: 1 temporada, 10 episodios

Estreno: 10 de octubre de 2025

Dirección: Uluç Bayraktar

Creadora y guionista: Meriç Acemi

Protagonistas: Engin Akyürek como Osman Bulut; Asli Enver como Nihal Baydemir; Dolunay Soysert como Songul; Ismail Demirci como Mahir Bulut; Selin Sekerci, Sedef Avci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Armagan Oguz, Zeynep Oymak, Nur Efsan Durmus, Ahmet Utlu .

Sinopsis: La acomodada vida de Nihal, representante de una familia tradicional y adinerada, se ve sacudida con la llegada de Osman, un magnate hecho a sí mismo con el objetivo de poner en jaque el imperio de su familia. La serie explora el choque entre el "viejo dinero" y la nueva riqueza emergente, mezclando pasión, poder y conflictos familiares.

Temática: Drama, romance, lucha de clases, secretos familiares.

