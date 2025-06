El amor y la pasión nace en medio de una catástrofe natural en “Bajo un volcán”, película española dirigida por Martín Cuervo. Un piloto militar y una experta vulcanóloga son convocados para lidiar con la reactivación violenta de un volcán. Mientras realizan su trabajo, surgen chispas e inician un complicado romance. ¿Quieres conocer más detalles de esta candente historia? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama y la lista de miembros del elenco.

William Levy y Maggie Civantos son los protagonistas del nuevo drama romántico y en una entrevista con Antena 3 hablaron sobre la química que hubo entre ellos. “Es una gran actriz, muy talentosa y una gran persona. No fue difícil acoplarme con ella”, señaló el actor de 44 años.

“En pantalla tenemos química y fuera de pantalla ha sido muy divertido, una persona muy agradable. Es como un niño grande, se agradece en un rodaje”, aseguró Maggie, recordada por series como “Vis a Vis” y “Las chicas del cable”.

William Levy interpreta a Mario Torres y Maggie Civantos interpreta a Dani en la película española "Bajo un volcán" (Foto: Secuoya Studios)

“BAJO UN VOLCÁN”¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“Bajo un volcán” se basa en la erupción volcánica de Cumbre Vieja en La Palma en el 2021. “Cuando llegué a la película había un argumento original de hacer una película de un piloto de la UME y se localizaban en el evento de La Palma. Pero nosotros decidimos llevárnoslo a una ficción total para alejarnos de lo que pudiera pasar allí... Esa es la base. Está bastante empapado del suceso de La Palma, sí”, explicó Martín Cuervo.

¿DE QUÉ TRATA “BAJO UN VOLCÁN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Bajo un volcán”, “el capitán Mario Torres llega a Garachico para prevenir el desastre. Lo que no se esperaba era conocer a Dani, experta vulcanóloga. A medida que saltan chispas entre Mario y Dani, la isla se convierte en una bomba de relojería.”

Por lo que he visto en el tráiler, el capitán Mario Torres y la vulcanóloga Dani inician una apasionada relación en medio de una catástrofe natural. Por lo tanto, cuando se desata la emergencia, ellos deben luchar contra el volcán y sus sentimientos.

¿CÓMO VER “BAJO UN VOLCÁN”?

“Bajo un volcán” se estrenará el viernes 20 de junio de 2025 en los cines de España.

TRÁILER DE “BAJO UN VOLCÁN”

ACTORES Y PERSONAJES DE “BAJO UN VOLCÁN”

William Levy como Mario Torres

Maggie Civantos como Dani

Adriana Torrebejano como Salamero

Fabiola Guajardo

Elia Galera

Antón Lofer

Pino Montesdeoca

Paula Campoy

Victor Hubara como Ayoze

Pedro Catalán como Nauzet

Mario Torres (William Levy) y Dani (Maggie Civantos) viven un apasionado romance en la película española "Bajo un volcán" (Foto: Secuoya Studios)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “BAJO UN VOLCÁN”?

“Bajo un volcán”, producida por las compañías Secuoya Studios y William Levy Entertainment, tiene una duración de 92 minutos, es decir, 1 hora y 32 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “BAJO UN VOLCÁN”?

“Bajo un volcán” se rodó en Garachico, Tenerife. “Me sorprendió porque hacía frío. No me esperaba la diferencia de temperatura entre el norte y el sur de la isla. Pero le da mucha riqueza”, contó Maggie Civantos a Antena 3. “Hay unos paisajes hermosísimos... era un espectáculo”.

“El norte de la isla es una maravilla, una preciosidad. Garachico lo es, el pueblo se volcó en esta historia que evidentemente está en su ADN”, agregó Elia Galera.

