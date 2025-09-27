El final de “Bon Appétit, Majestad” ha dejado un vacío difícil de llenar en los corazones de los fans. La historia de una chef contemporánea que termina en la era Joseon, cocinando para un rey con el corazón congelado, conquistó al mundo no solo por su romance inesperado, sino también por la manera en que la gastronomía se convirtió en el verdadero lenguaje del amor y la cultura.

Pero si algo nos enseñó este fenómeno global es que, en el universo del K-drama, siempre hay un nuevo banquete esperando. A continuación, te presentamos otras series con temática gastronómica que no puedes perderte.

LAS SERIES CON TEMÁTICA GASTRONÓMICA QUE TIENES QUE VER SÍ O SÍ

1. “Con buen gusto”

Entre los títulos que llevan la comida al centro de la narrativa, “Con buen gusto” (2025) es una de las apuestas más frescas. Con Kang Ha-neul como un heredero obsesionado con recetas ocultas y Go Min-si como una chef testaruda, la serie transforma la rivalidad en química romántica. El choque entre tradición y modernidad, poder y sencillez, sazona esta comedia romántica con el mismo encanto que hizo inolvidable a “Bon Appétit”.

2. “Curso intensivo de romance”

Si lo tuyo es una mezcla entre vida cotidiana y emociones inesperadas, “Curso intensivo de romance” (2023) es el platillo indicado. Aquí, Jeon Do-yeon da vida a una madre trabajadora que administra una tienda de banchan, mientras un brillante profesor de matemáticas aparece para alterar su rutina. Más allá del amor, lo delicioso de la serie es cómo los platos caseros se convierten en metáforas de familia, resiliencia y segundas oportunidades.

3. “Señor Reina”

Para quienes extrañan el giro fantástico y el sabor histórico de “Bon Appétit”, la opción natural es “Señor Reina” (2020). Imagina despertar en el cuerpo de una reina de la dinastía Joseon siendo, en realidad, un chef moderno atrapado en otra época. La serie combina humor absurdo, tensión palaciega y banquetes inolvidables, recordándonos que la comida siempre puede ser un puente entre mundos.

4. “Clase Itaewon”

Pero no todo en la mesa de K-dramas gastronómicos son romances de época. “Clase Itaewon” (2020) ofrece un enfoque urbano y contemporáneo: la historia de un exconvicto que, con pura determinación, abre un restaurante en el vibrante distrito de Itaewon. Aquí, los sabores no solo alimentan, también se convierten en armas de resistencia contra un sistema injusto. Un drama que, más que abrir el apetito, enciende el espíritu.

5. “Chocolate”

Si buscas un K-drama que toque fibras más emocionales, “Chocolate” (2019) es un postre amargo y dulce a la vez. Ha Ji-won interpreta a una chef internacional que se reencuentra con el hombre que inspiró sus sueños culinarios, un neurocirujano atrapado entre la vida y la muerte de sus pacientes. En cada plato, la serie mezcla recuerdos, pérdidas y la esperanza de sanar heridas a través del sabor.

