Netflix estrenará el 21 de agosto de 2025 estrena en todo el mundo la película alemana “Fall for Me” (“Enamórate de mí” o “Caerás”), un thriller erótico filmado en la isla de Mallorca que combina romance, deseo y peligro. Conoce los detalles en esta nota.

La cinta está dirigida por Sherry Hormann y escrita por Stefanie Sycholt, en una producción de la reconocida compañía Wiedemann & Berg Film, responsable de éxitos recientes como “Crooks” y “60 Minutes”. Con esta película, la productora vuelve a reforzar su vínculo con la plataforma dando vida a historias intensas y visualmente impactantes.

El reparto promete atraer la atención de los espectadores: Svenja Jung y Theo Trebs lideran el elenco como Lilli y Tom, dos personajes que se encuentran en medio de un torbellino de pasiones y secretos. A ellos se suman figuras como Antje Traue, Thomas Kretschmann, Victor Meutelet y Lucía Barrado, en una historia donde nada es lo que parece.

¿DE QUÉ TRATA “CAERÁS”?

La trama sigue a Lilli (Svenja Jung), quien viaja a Mallorca para visitar a su hermana Valeria. Al llegar, descubre que se ha comprometido inesperadamente con un francés llamado Manu, con quien planea abrir un lujoso B&B. Lilli empieza a desconfiar del nuevo integrante de la familia.

Todo cambia cuando conoce a Tom (Theo Trebs), el gerente de un club nocturno, con quien conecta inmediatamente. Lo que inicia como un romance ardiente pronto se convierte en un peligroso juego de traiciones y secretos ocultos tras la aparente idílica atmósfera de la isla.

Svenja Jung es Lili en el tráiler erótico alemán "Caerás" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “CAERÁS” EN NETFLIX?

Si quieres ver la película alemana, que se estrena el 21 de agosto de 2025 en todo el mundo, debes estar suscrito a Netflix. Si ya eres suscriptor, te recomiendo activar la campana para configurar recordatorio.

"Caerás" une pasión y traición en una trama de alto voltaje (Foto: Netflix)

FICHA DE LA PELÍCULA “CAERÁS”

Título original: “Fall for Me” (“Enamórate de mí” o “Caerás”)

“Fall for Me” (“Enamórate de mí” o “Caerás”) Estreno: 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 Duración: 1h 43 minutos

1h 43 minutos Género: Thriller erótico / Suspenso

Thriller erótico / Suspenso Clasificación: TV-MA (solo para adultos)

TV-MA (solo para adultos) Dirección: Sherry Hormann

Sherry Hormann Guion: Stefanie Sycholt

Stefanie Sycholt Productora: Wiedemann & Berg Film

