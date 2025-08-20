Netflix estrenará el 21 de agosto de 2025 estrena en todo el mundo la película alemana “Fall for Me” (“Enamórate de mí” o “Caerás”), un thriller erótico filmado en la isla de Mallorca que combina romance, deseo y peligro. Conoce los detalles en esta nota.
La cinta está dirigida por Sherry Hormann y escrita por Stefanie Sycholt, en una producción de la reconocida compañía Wiedemann & Berg Film, responsable de éxitos recientes como “Crooks” y “60 Minutes”. Con esta película, la productora vuelve a reforzar su vínculo con la plataforma dando vida a historias intensas y visualmente impactantes.
El reparto promete atraer la atención de los espectadores: Svenja Jung y Theo Trebs lideran el elenco como Lilli y Tom, dos personajes que se encuentran en medio de un torbellino de pasiones y secretos. A ellos se suman figuras como Antje Traue, Thomas Kretschmann, Victor Meutelet y Lucía Barrado, en una historia donde nada es lo que parece.
¿DE QUÉ TRATA “CAERÁS”?
La trama sigue a Lilli (Svenja Jung), quien viaja a Mallorca para visitar a su hermana Valeria. Al llegar, descubre que se ha comprometido inesperadamente con un francés llamado Manu, con quien planea abrir un lujoso B&B. Lilli empieza a desconfiar del nuevo integrante de la familia.
Todo cambia cuando conoce a Tom (Theo Trebs), el gerente de un club nocturno, con quien conecta inmediatamente. Lo que inicia como un romance ardiente pronto se convierte en un peligroso juego de traiciones y secretos ocultos tras la aparente idílica atmósfera de la isla.
¿CÓMO VER “CAERÁS” EN NETFLIX?
Si quieres ver la película alemana, que se estrena el 21 de agosto de 2025 en todo el mundo, debes estar suscrito a Netflix. Si ya eres suscriptor, te recomiendo activar la campana para configurar recordatorio.
FICHA DE LA PELÍCULA “CAERÁS”
- Título original: “Fall for Me” (“Enamórate de mí” o “Caerás”)
- Estreno: 21 de agosto de 2025
- Duración: 1h 43 minutos
- Género: Thriller erótico / Suspenso
- Clasificación: TV-MA (solo para adultos)
- Dirección: Sherry Hormann
- Guion: Stefanie Sycholt
- Productora: Wiedemann & Berg Film
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí