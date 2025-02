“Cobra Kai nunca muere”. Esta es la frase que define perfectamente a la serie que demostró ser más que una secuela de “Karate Kid”, la cual no sólo nos llenó de nostalgia, también nos invitó a conocer nuevas historias que nos cautivaron. Si bien, esta producción llegó a su fin después de seis temporadas, ¿qué posibilidad existe de que tenga un spin-off? En las siguientes líneas, la respuesta.

La última entrega de “Cobra Kai” se dividió en tres partes, cada una de cinco episodios. La tanda final de capítulos aterrizó en Netflix el 13 de febrero de 2025, nuevamente con Daniel LaRusso y Johnny Lawrence al frente del Miyagi-Do, y en el lado opuesto John Kreese como su archirrival.

Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka) en la primera parte de la sexta y última temporada de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

TRAS EL FINAL DE SU TEMPORADA 6, ¿”COBRA KAI” TENDRÁ UN SPIN-OFF?

Debido al éxito de “Cobra Kai”, no resulta desatinado pensar que el legado de esta serie continúe, pero no nos referimos a una nueva temporada, ya que tuvo un cierre definitivo, sino a través de un spin-off. Aunque aún no hay nada confirmado, los creadores han dejado la posibilidad de que la historia siga su curso, ahora enfocándose en dos personajes que se ganaron el cariño de la audiencia. Nos referimos a Hawk y Demetri, interpretados por Jacob Bertrand y Gianni DeCenzo, respectivamente.

En una entrevista con Entertainment Weekly, la periodista Kristen Baldwin preguntó si existía la posibilidad de realizar una historia basándose en Hawk y Demetri, mientras transitan su vida universitaria en Cal Tech. Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg quedaron sorprendidos.

“¡Es como si nos hubieran robado el ordenador! Puede que exista un documento, un documento muy completo, que diga lo que acabas de decir”, señaló Hurwitz. En tanto, Heald solamente atinó a decir: “Puede que sea algo de lo que ya hayamos hablado o… puede que no”.

A pesar de que no hay nada oficial, lo cierto es que los tres creadores mencionaron que han trabajado en muchas ideas y cada vez están más cerca de anunciarlas, aunque por ahora no puedan decir nada.

En "Cobra Kai", Hawk es interpretados por Jacob Bertrand y Demetri por Gianni DeCenzo (Foto: Netflix)

HAWK Y DEMETRI EN “COBRA KAI”

En “Cobra Kai”, Hawk y Demetri destacaron por la gran evolución que tuvieron desde la primera temporada, donde eran unos adolescentes muy inseguros y tímidos, para convertirse con el paso de las entregas en buenos luchadores con una amistad inquebrantable, que pese a los diversos obstáculos y diferencias, siempre estuvieron el uno para el otro.

La evolución de Demetri y Hawk en "Cobra Kai" es una de las historias que resalta en la serie (Foto: Netflix)