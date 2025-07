La docuserie “Conversaciones con asesinos: Las cintas del Hijo de Sam” (en inglés: “Conversations with a Killer: The Son of Sam Tapes“) se estrena en Netflix el miércoles 30 de julio del 2025 como una interesante alternativa del catálogo de la plataforma de streaming de la “N” roja para los fans del ‘true crime’. Así, ¿sabías que el infame asesino David Berkowitz, el protagonista de la serie documental, llegó a matar a seis personas en total? Pues, en esta nota, te cuento lo que se conoce sobre sus crímenes.

Vale precisar que la producción, a través de entrevistas actuales y grabaciones inéditas, examina la marca del asesino serial David Berkowitz en la Nueva York de la década de 1970.

De esta manera, la saga “Conversaciones con asesinos” sigue expandiéndose, tras el lanzamiento previo de “Las cintas de Ted Bundy” (2019), “Las cintas de John Wayne Gacy” (2022) y “Las cintas de Jeffrey Dahmer” (2022).

¿A QUIÉNES MATÓ DAVID BERKOWITZ Y CÓMO?

David Berkowitz, conocido como el “El hijo de Sam” o “El asesino del calibre 44”, fue un asesino en serie estadounidense que aterrorizó Nueva York entre 1976 y 1977, dejando una marca imborrable en la historia criminal de la ciudad.

Y es que, con un revólver calibre 44, el sujeto atacó -principalmente- a parejas jóvenes y a mujeres solas, generando gran pánico entre los neoyorquinos.

Debajo de estas líneas, conoce a cada una de las víctimas mortales de Berkowitz.

1. Donna Lauria (18 años): Asesinada el 29 de julio de 1976 en el Bronx. Ella fue baleada mientras estaba en su auto con Jody Valenti.

Asesinada el 29 de julio de 1976 en el Bronx. Ella fue baleada mientras estaba en su auto con Jody Valenti. 2. Christine Freund (26 años): Asesinada el 30 de enero de 1977 en Queens. Ella fue atacada mientras estaba en su vehículo con su novio, John Diel.

Asesinada el 30 de enero de 1977 en Queens. Ella fue atacada mientras estaba en su vehículo con su novio, John Diel. 3. Virginia Voskerichian (19 años): Asesinada el 8 de marzo de 1977 en Queens. Ella fue baleada en la cabeza mientras caminaba.

Asesinada el 8 de marzo de 1977 en Queens. Ella fue baleada en la cabeza mientras caminaba. 4. Alexander Esau (20 años): Asesinado el 16 de abril de 1977 en el Bronx. Él fue atacado junto a su novia Valentina Suriani.

Asesinado el 16 de abril de 1977 en el Bronx. Él fue atacado junto a su novia Valentina Suriani. 5. Valentina Suriani (18 años): La otra víctima mortal del crimen anterior. Ella y Alexander estaban juntos en su auto cuando David Berkowitz les disparó.

La otra víctima mortal del crimen anterior. Ella y Alexander estaban juntos en su auto cuando David Berkowitz les disparó. 6. Stacy Moskowitz (20 años): Asesinada el 31 de julio de 1977 en Brooklyn. Ella fue baleada mientras estaba en un auto estacionado con su pareja Robert Violante.

LAS VÍCTIMAS DE DAVID BERKOWITZ QUE QUEDARON HERIDAS

Además de las víctimas mortales de David Berkowitz, varias personas quedaron heridas tras sus ataques.

1. Jody Valenti (19 años): Herida el 29 de julio de 1976, fecha en la que murió Donna Lauria. Fue baleada en el muslo.

Herida el 29 de julio de 1976, fecha en la que murió Donna Lauria. Fue baleada en el muslo. 2. Carl Denaro (20 años): Herido el 23 de octubre de 1976. Sobrevivió con una placa de metal en el cráneo.

Herido el 23 de octubre de 1976. Sobrevivió con una placa de metal en el cráneo. 3. Rosemary Keenan (18 años): Otra víctima del ataque anterior. Sufrió heridas leves por vidrios rotos.

Otra víctima del ataque anterior. Sufrió heridas leves por vidrios rotos. 4. Donna DeMasi (16 años): Herida el 27 de noviembre de 1976. Pese a ser baleada en el cuello, sobrevivió.

Herida el 27 de noviembre de 1976. Pese a ser baleada en el cuello, sobrevivió. 5. Joanne Lomino (18 años): Otra víctima del anterior ataque. Lamentablemente, quedó parapléjica.

Otra víctima del anterior ataque. Lamentablemente, quedó parapléjica. 6. John Diel (30 años): Herido el 30 de enero de 1977, fecha en la que murió Christine Freund. Sufrió heridas leves.

Herido el 30 de enero de 1977, fecha en la que murió Christine Freund. Sufrió heridas leves. 7. Robert Violante (20 años): Herido el 31 de julio de 1977, fecha del deceso de Stacy Moskowitz. Tras haber recibido una bala en la cara, perdió un ojo y sufrió daños severos en el otro.

La serie documental "Conversaciones con asesinos: Las cintas del Hijo de Sam" mezcla entrevistas actuales con grabaciones inéditas para reconstruir la historia del asesino serial David Berkowitz (Foto: Netflix)

