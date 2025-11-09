El universo de “NCIS” se prepara para hacer historia con un evento que promete emocionar incluso a los fanáticos más veteranos. Por primera vez, las dos series —“NCIS” y su precuela “NCIS: Origins”— cruzarán sus caminos en un crossover especial que conectará el pasado y el presente del legendario agente Leroy Jethro Gibbs, en una noche de acción, nostalgia y misterio que unirá generaciones de fans en CBS.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE PODRÁ VER EL ESPECIAL DE CBS?

El crossover entre “NCIS” y “NCIS: Origins” se estrenará el martes 11 de noviembre de 2025 en CBS, en una noche doble de episodios que promete ser un acontecimiento televisivo. Todo comenzará a las 8:00 p.m. (hora del Este) con un nuevo episodio de NCIS, seguido a las 9:00 p.m. (ET) por el capítulo de “NCIS: Origins”, que continuará directamente los eventos del primero.

¿CÓMO VER EL CROSSOVER DE “NCIS” Y “NCIS: ORIGINS”?

Para ver el crossover completo en Estados Unidos, los espectadores pueden sintonizar CBS en televisión abierta o acceder mediante servicios de streaming con señal en vivo, como Paramount+ con Showtime, Hulu + Live TV, YouTube TV y FuboTV.

En Latinoamérica y otras regiones, se espera que los episodios lleguen posteriormente a Paramount+, aunque las fechas exactas se anunciarán más adelante.

¿DE QUÉ TRATA EL CROSSOVER DE “NCIS” Y “NCIS: ORIGINS”?

El especial busca conectar las líneas temporales de ambas producciones, entrelazando la historia del joven Leroy Jethro Gibbs en “NCIS: Origins” con el equipo actual del “NCIS” principal. En el presente, el equipo de Washington enfrenta una investigación que parece estar relacionada con un caso antiguo del joven Gibbs, lo que da pie a un intenso juego de reflejos entre pasado y presente. La trama promete revelar secretos inéditos sobre los orígenes del icónico agente, mostrando cómo sus decisiones pasadas marcaron su destino y el de quienes lo rodearon.

Este crossover también marca el esperado regreso de Mark Harmon como narrador y productor ejecutivo, retomando su papel legendario de Gibbs, aunque en esta ocasión la versión joven del personaje es interpretada por Austin Stowell.

En “NCIS: Origins”, ambientada en los años 90, seguimos a Gibbs en sus primeros pasos dentro del “NCIS” de Camp Pendleton bajo la mentoría del agente Mike Franks (Kyle Schmid). El evento permitirá a los fanáticos ver cómo ambos Gibbs —el joven y el veterano— se conectan simbólicamente a través del tiempo.

El adelanto lanzado por CBS muestra un montaje que alterna escenas de ambos elencos, con momentos de tensión y homenajes visuales al legado de la franquicia. Según los productores, el crossover fue concebido como una carta de amor a los seguidores que han acompañado la serie por más de dos décadas, y también como un punto de entrada para nuevas audiencias que quieran sumarse al universo “NCIS”.

¿QUÉ ESPERAR DEL CROSSOVER DE “NCIS” Y “NCIS: ORIGINS”?

“Queríamos hacer algo que honre la historia, pero que también sienta fresco y emocionante”, explicó David J. North, productor ejecutivo. “Explorar la conexión entre el Gibbs que conocimos hace años y el joven agente que apenas comienza su carrera nos permite mostrar la evolución de un personaje que ya es parte de la cultura pop estadounidense”, agregó.

El evento también incluirá apariciones especiales de personajes clásicos y cameos sorpresa de antiguos miembros del elenco, algo que CBS ha mantenido bajo estricta confidencialidad. Entre los confirmados están Sean Murray (McGee) y Rocky Carroll (Vance), quienes tendrán papeles clave en el desarrollo del caso central.

