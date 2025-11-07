Desde su estreno en el 2022, “Fire Country” se convirtió en uno de los dramas más populares de CBS, con Billy Burke interpretando a Vince Leone, el respetado padre del protagonista Bode (Max Thieriot). Sin embargo, la temporada 4 de la producción confirmó lo que muchos fans temían: el actor y su personaje dejaron el show. ¿Te gustaría saber la razón? Entonces, esta nota es para ti.

ATENCIÓN SPOILERS. Resulta que el final de la temporada 3 de la serie de CBS nos dejó con un acontecimiento devastador: Vince, Sharon (Diane Farr) y Walter (Jeff Fahey) quedaron atrapados entre las llamas. Y aunque los dos últimos sobrevivieron, Vince falleció.

Eventualmente, el primer episodio de la temporada 4 de la ficción confirmó su muerte y mostró su funeral, donde Bode pronunció un emotivo discurso.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Fire Country 4”:

¿POR QUÉ EL ACTOR BILLY BURKE DEJÓ LA SERIE “FIRE COUNTRY”?

Lejos de diversas especulaciones que surgieron en redes sociales, Billy Burke no eligió irse del show televisivo.

En realidad, la decisión de matar a Vince fue tomada por los co-creadores Tony Phelan y Joan Rater.​

En una entrevista concedida a TV Insider, Phelan explicó: “Para ser fieles al trabajo que realizan estas personas [los bomberos], que es siempre nuestro deseo, sentimos que era el momento de que la serie y los personajes sufrieran una pérdida (...) Sentimos que lo que realmente iba a sacudir la serie y a nuestros personajes de la mejor manera posible, y los obligaría a replantearse dónde estaban y qué estaban haciendo, era este tipo de pérdida".

“Y, al mismo tiempo, queremos ser muy respetuosos con el personaje de Vince, con lo importante que es para la serie y lo importante que era Billy como presencia en ella. Así que la pérdida de Vince va a resonar a lo largo de toda la temporada, y vamos a ver cómo nuestros bomberos más jóvenes tienen que empezar a lidiar con el hecho de hacerse mayores y con cuál es el siguiente paso para ellos", agregó el ejecutivo.

¿CÓMO LA PRODUCCIÓN DE “FIRE COUNTRY” LE COMUNICÓ LA DECISIÓN A BILLY BURKE?

Phelan también le contó a TV Insider que la tarea de informarle a Billy Burke sobre la muerte de Vince en “Fire Country” fue muy complicada. Además, no descartó su regreso en forma de flashbacks en un futuro.

“Fue una conversación muy difícil de tener con Billy porque nos encanta el personaje y lo queremos mucho (...) Si eres actor en una de estas series, siempre existe [la posibilidad de los flashbacks] (...) Por ahora, no está en los planes inmediatos, pero sin duda podría suceder", manifestó.

Cabe resaltar que, hasta el momento, Burke no ha hecho declaraciones públicas sobre su salida de la serie de CBS.

Billy Burke como Vincent "Vince" Leone en una escena de la serie "Fire Country" (Foto: CBS)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí