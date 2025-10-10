La noticia de la abrupta salida de David Del Rio de “Matlock” tomó por sorpresa a los seguidores de la adaptación del clásico judicial de CBS, donde el intérprete le daba vida a Billy Martinez. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál es la acusación que enfrenta el artista? ¿Qué dijo la supuesta denunciante? Pues, eso y más, descúbrelo en las siguientes líneas.

Vale precisar que, en la producción, el papel de Del Rio es el de un asociado de primer año en Jacobson Moore.

Por si no lo recuerdas, este es el bufete de abogados que contrató a Madeline “Matty” Matlock (Kathy Bates) para trabajar bajo las órdenes de Olympia Lawrence (Skye P. Marshall).

Antes de continuar, mira el tráiler del show televisivo:

¿POR QUÉ DAVID DEL RIO FUE DESPEDIDO DE “MATLOCK”?

El pasado 9 de octubre del 2025, medios como TVLine confirmaron que David Del Rio había sido despedido de “Matlock” tras ser acusado de agresión sexual por otra integrante del elenco, Leah Lewis.

Tal como señala Deadline, el presunto incidente habría ocurrido el 26 de septiembre de este mismo año y la actriz lo habría reportado el 2 de octubre.

Así, tras una investigación interna por parte de CBS Studios y los productores del proyecto, Del Rio fue despedido y escoltado fuera del estacionamiento de Paramount aquel mismo día.

Aparentemente, con indicios de conducta inapropiada, la empresa tomó esta decisión para proteger a la denunciante y el bienestar de todo el reparto.

¿QUÉ DIJO LEAH LEWIS AL RESPECTO?

Tras difundirse la noticia del despido, Leah Lewis rompió su silencio mediante un mensaje en sus historias de Instagram.

En esta red social, publicó una foto al lado de su madre y escribió: “Mamá está aquí, seguimos adelante con amor y fuerza. Estoy en buenas manos. Gracias a todos por su apoyo y cariño. De verdad, seguimos adelante con fuerza. La palabra clave es ‘fuerza’. Por favor, que eso sea lo que se quede grabado”.

Leah Lewis agradeció los mensajes de respaldo que recibió en redes sociales (Foto: @leahmlewis / Instagram)

DAVID DEL RIO, ¿HIZO ALGUNA DECLARACIÓN PÚBLICA SOBRE SU DESPIDO?

La respuesta corta es NO. Hasta el momento, Del Rio no ha ofrecido declaraciones públicas ni su equipo legal ha emitido un pronunciamiento sobre posibles acciones futuras.

Sin embargo, la que sí ha defendido al actor es su esposa, Katherine Del Rio, quien hizo una clara referencia a Lewis en Instagram: “Mamá está aquí. Seguimos adelante con amor y fortaleza después de lo que Leah le hizo a nuestra familia. ¡Gracias a todos por el amor y el apoyo!“.

Katherine Del Rio decidió respaldar públicamente a su esposo en redes sociales (Foto: @katherinewdelrio/ Instagram)

