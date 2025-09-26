¿Te has preguntado qué sucedió con el legendario capitán Donald Cragen en “Law & Order: SVU” (en español: “La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales“)? Pues, tras su retiro oficial y varias apariciones especiales, la serie ha avanzado y ha revelado el cierre definitivo de la historia de este recordado personaje -interpretado por Dann Florek- que se caracterizaba por su firmeza y experiencia.

Vale precisar que Donald “Don” Cragen debutó en la serie original “Law & Order” en 1990. Eventualmente, en 1999, se convirtió en el comandante de la recién creada Unidad de Víctimas Especiales, convirtiéndose en una figura importantísima para detectives como Olivia Benson (Mariska Hargitay) y Elliot Stabler (Christopher Meloni).

Así, durante su paso por la franquicia, Cragen fue el ancla moral del escuadrón, conocido por su firmeza, compasión y capacidad para mantener unida a la unidad en los casos más difíciles.

¿POR QUÉ EL CAPITÁN DONALD CRAGEN DEJÓ DE APARECER EN “LAW & ORDER: SVU”?

Cragen se despidió como miembro activo de “Law & Order: SVU” en la temporada 15, explicando que había acumulado tiempo libre suficiente para disfrutar de un viaje de seis meses antes de su jubilación obligatoria. Además, confesó que dejaría la jefatura a Olivia Benson, en quien confiaba plenamente.

No obstante, el personaje había regresado en cameos para casos especiales en las temporadas 16 y 23, así como en “Law & Order: Organized Crime”.

¿QUÉ PASÓ CON EL CAPITÁN DONALD CRAGEN EN “LAW & ORDER: SVU”?

El primer episodio de la temporada 27 de “Law & Order: SVU” -titulado “In the Wind” y emitido el pasado jueves 25 de septiembre de 2025- reveló que el capitán Donald Cragen falleció durante su retiro.

Y si bien no se especificó su causa de muerte (probablemente fue un deceso por causas naturales), fuimos testigos de un emotivo servicio conmemorativo, donde Benson y el equipo vieron el video del discurso de jubilación del fallecido... en el que pronunció sus últimas palabras.

“Ha sido un largo camino. No siempre ha sido agradable, y ciertamente no siempre ha sido fácil. Viví para mi trabajo, no creo que eso sorprenda a nadie, y no puedo imaginar mi vida de otra manera... Ha sido un privilegio haber podido servir con ustedes”, manifestó Cragen en el audiovisual.

De esta manera, su historia llegó a una conclusión definitiva con este conmovedor homenaje en la serie de NBC.

La temporada 27 de la serie "Law & Order: SVU" confirmó la muerte del recordado capitán Donald Cragen (Foto: NBC) / NBC

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí