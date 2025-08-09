En el mundo de “Demon Slayer” (Kimetsu no Yaiba), los demonios son temidos por su increíble poder y sus habilidades sobrehumanas. Sin embargo, incluso los más fuertes tienen puntos débiles que, a lo largo de la historia, se convierten en su perdición. Las Lunas Superiores de Muzan Kibutsuji, las criaturas más letales en el universo de la serie, son un claro ejemplo de esto. Aunque parecían invencibles, cada uno de ellos fue derrotado por sus propios defectos personales o limitaciones, algo que le da un giro interesante a la narrativa.

La batalla contra las Lunas Superiores no solo fue una cuestión de fuerza bruta, sino también de aprovechar las debilidades de estos demonios. Desde la inseguridad hasta la falta de experiencia, cada uno de estos poderosos enemigos terminó sucumbiendo por sus propios errores. Hoy vamos a explorar esas debilidades que, al final, llevaron a su derrota. Si eres fan de “Demon Slayer” o simplemente te interesa profundizar en el análisis de estos villanos, quédate conmigo en este recorrido.

"Demon Slayer: Infinity Castle" está rompiendo récords en todos los países donde ya se estrenó (Foto: Ufotable)

LA MAYOR DEBILIDAD DE CADA LUNA SUPERIOR

Daki y Gyutaro: Los daños de la codependencia

Daki y Gyutaro, como hermanos demoníacos, tenían una relación compleja, casi inseparable. Aunque eran un dúo formidable, su mayor debilidad radicaba en su codependencia. Desde su vida humana, Gyutaro asumió el papel de protector de Daki, lo que a lo largo de los años formó una relación desigual en términos de poder y responsabilidades. Esta relación desigual tuvo consecuencias fatales en su enfrentamiento con los cazadores en el Distrito del Entretenimiento.

El mayor error de Gyutaro fue no asegurarse de que Tengen Uzui, el Hashira del Sonido, estuviera muerto antes de tratar de salvar a su hermana. Al intentar protegerla, Daki bajó la guardia, permitiendo que Inosuke y Zenitsu se recuperaran. Esta falta de coordinación y la sobreprotección de Gyutaro fueron factores clave en su derrota. La sobreconfianza y la incapacidad para actuar de manera independiente terminaron siendo su perdición.

Daki tiene la habilidad de manipular su carne y transformarla en fajas de telas, siendo incluso capaz de transformar su cuerpo (Foto: Ufotable)

Kaigaku: El demonio novato

Kaigaku, quien pasó de ser un humano con la habilidad de usar la Respiración del Trueno a un demonio de la Luna Superior Seis, parecía un enemigo casi imparable. Sin embargo, su mayor debilidad no fue su poder, sino su falta de experiencia. A pesar de recibir la sangre de Muzan, Kaigaku nunca llegó a dominar completamente su nuevo Arte Demoníaco de Sangre, que combinaba la electricidad con su habilidad con la espada.

Su derrota a manos de Zenitsu durante el arco del Castillo Infinito no se debió a la falta de poder, sino a su arrogancia y falta de práctica. Kaigaku, al no haber perfeccionado su arte, subestimó a Zenitsu y cometió el error de no adaptarse rápidamente durante el combate. Con más tiempo para entrenar y aprender a controlar su poder, Kaigaku habría sido un enemigo mucho más peligroso, pero su falta de experiencia fue lo que lo llevó a su caída.

Kaigaku es un personaje que se presentará en el arco de "Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

Gyokko: El orgullo de un artista

Gyokko, la Luna Superior Cinco, era conocido por su increíble Arte Demoníaco de Sangre y su estilo de vida como “artista”. Este orgullo por su propio talento lo convirtió en una de las Lunas Superiores más poderosas, pero también en una de las más vulnerables. Su excesivo ego lo llevaba a subestimar a sus enemigos y a cometer errores fatales, como dejar solo a Muichiro, pensando que su captura estaba asegurada.

El exceso de confianza de Gyokko le permitió a Muichiro encontrar un punto débil en su estrategia y usar la imprevisibilidad a su favor. El demonio, confiado en su poder, terminó cayendo ante el ataque estratégico y calculado del Cazador. La lección aquí es clara: el exceso de confianza puede ser tan peligroso como la debilidad física.

Gyokko es la luna con menos rasgos humanos (Ufotable) / Foto: captura de video - Crunchyroll

Hantengu: Es un juego de números

Hantengu, con su capacidad para dividirse en múltiples clones, parece invencible a primera vista. Sin embargo, esta habilidad tiene una gran desventaja: cuanto más se divide, menor es su poder. Hantengu dependía de su capacidad para multiplicarse y atacar en números, pero al enfrentarse a enemigos poderosos como Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, su estrategia falló. Su mayor debilidad era la vulnerabilidad de su núcleo, el cual se volvía fácil de atacar cuando sus clones eran derrotados.

La clave para derrotar a Hantengu radicaba en atacar su forma original. Sin embargo, su estrategia de multiplicarse le permitió generar confusión, lo que dificultaba que los cazadores pudieran encontrar su punto débil de inmediato. Aun así, cuando los combatientes tuvieron la información adecuada y la oportunidad de actuar, su derrota fue casi inmediata.

Hantengu tiene la apariencia de un viejo débil y asustadizo (Foto: Ufotable) / Foto: Captura - Crunchyroll

Nakime: Ojos que no ven, corazón que no siente

Nakime, quien controlaba el Castillo Infinito con su biwa, parecía imparable en su dominio del espacio. Pero había un detalle crucial que la hacía vulnerable: sus poderes solo funcionaban si podía ver lo que estaba manipulando. Esto limitaba enormemente su capacidad de reacción, especialmente en combates rápidos y caóticos.

Aunque su habilidad para manipular el entorno del Castillo le daba una ventaja, su falta de visión directa la hacía susceptible a ataques sorpresivos. Cuando Yushiro utilizó su Arte Demoníaco de Sangre para volverse invisible, Nakime quedó completamente indefensa. La lección de Nakime es que, por más poder que se tenga, depender de una sola habilidad puede ser fatal.

Akaza: Las consecuencias de sus acciones

Akaza, uno de los demonios más poderosos de las Lunas Superiores, parecía casi invencible, especialmente durante su enfrentamiento con Giyu y Tanjiro. Sin embargo, su mayor debilidad no estaba en su poder físico ni en su capacidad regenerativa, sino en su incapacidad para lidiar con sus propios sentimientos de desesperación y arrepentimiento.

Durante su batalla, Akaza comenzó a dudar de sí mismo, cuestionando su decisión de convertirse en demonio. Este vacío emocional lo debilitó mentalmente, y en el momento más crucial de la pelea, cuando parecía estar a punto de ganar, su falta de voluntad de luchar lo llevó a perder la batalla. Al final, su odio hacia su debilidad lo llevó a la autodestrucción, poniendo fin a su existencia como demonio.

Akaza es un demonio impulsivo que jugará un papel clave en "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

Doma: Falta de empatía

Doma, el demonio perfecto a los ojos de Muzan, carecía de una de las características humanas más esenciales: la empatía. Esta falta de comprensión hacia los demás no solo lo hacía un asesino eficiente, sino también increíblemente vulnerable a aquellos que comprendían el valor de las emociones humanas.

Doma subestimó el profundo odio de Shinobu y la determinación de Kanao e Inosuke, lo que le costó la vida. Al ser incapaz de entender el sufrimiento y la motivación detrás de sus enemigos, Doma perdió la oportunidad de anticipar sus movimientos y fue derrotado. Su falta de empatía lo hizo más vulnerable de lo que había imaginado.

Doma en una escena de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

Kokushibo: Un sueño incumplido

Kokushibo, el más antiguo y experimentado de los demonios de la Luna Superior, fue derrotado no solo por su poder físico, sino también por sus inseguridades internas. A pesar de su increíble destreza en la lucha, fue su duda existencial y la falta de voluntad para continuar luchando lo que finalmente lo llevó a la derrota.

Cuando se dio cuenta de que había vivido una vida llena de arrepentimientos y dudas sobre su decisión de convertirse en demonio, su fortaleza mental se desmoronó. Aunque su cuerpo era capaz de regenerarse una y otra vez, la falta de determinación fue lo que lo llevó a su fin.

Kokushibo es el demonio más fuerte entre las Doce Lunas Demoníacas. Antes de convertirse en demonio, fue un legendario espadachín del período Sengoku llamado Michikatsu Tsugikuni, hermano gemelo mayor de Yoriichi Tsugikuni, el creador de la Respiración del Sol. (Foto: Ufotable)

