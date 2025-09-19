Después de meses de espera y gran expectativa, “Demon Slayer: Castillo Infinito” por fin llegó a los cines, sorprendiendo a los fanáticos con su animación y sus escenas cargadas de emoción. Sin embargo, entre las voces del público surgió una pregunta recurrente: ¿Dónde estuvo todo este tiempo Kiriya Ubuyashiki, el hijo de Kagaya Ubuyashiki? Muchos notaron que el joven heredero, pieza clave en la batalla final, parecía surgir inesperadamente, aunque en realidad su presencia ha acompañado la historia de “Kimetsu no Yaiba” desde la primera temporada, con una apariencia completamente distinta.

Kiriya Ubuyashiki es el único hijo varón de la familia Ubuyashiki y, tras la muerte de su padre al final del Arco del Entrenamiento Pilar, asume el liderazgo del Cuerpo de Exterminio de Demonios. Lo que pocos sabían es que Kiriya, para proteger su identidad y evitar convertirse en objetivo de Muzan, se presentó durante años como una niña. Desde su primera aparición, él y una de sus hermanas menores guiaron la Selección Final usando disfraces y nombres ambiguos; esta estrategia de seguridad fue crucial para prolongar la vida del heredero y engañar a los demonios.

KIRIYA UBUYASHIKI: SU LUGAR DESDE EL INICIO

Muchos fans pasaron por alto que Kiriya, el ahora líder, protagonizó una de las primeras escenas al presentar la Selección Final junto a sus hermanas. Esta decisión, explicada en el fanbook oficial de la franquicia, obedece a una tradición familiar por seguridad: al ser el único varón y heredero, Kiriya fue criado y presentado como niña hasta que la amenaza directa de Muzan y el avance de la maldición hicieron imposible seguir ocultándolo. Este movimiento no solo lo protegió, sino que permitió que la familia Ubuyashiki mantuviera a salvo su linaje en medio de la guerra centenaria contra los demonios.

Kiriya Ubuyashiki asumió el liderazgo del Cuerpo de Exterminio tras la muerte de su padre en “Castillo Infinito” (Foto: Ufotable)

En la película, Kiriya reaparece con su identidad plena, enfrentando la difícil tarea de guiar a los cazadores y tomar decisiones cruciales tras la pérdida de Kagaya y dos de sus hermanas. Su capacidad de liderazgo, inteligencia y el apoyo de los cuervos Kasugai son vitales en la persecución final contra Muzan en el Castillo Infinito, consolidando su importancia para el desenlace de la saga.

