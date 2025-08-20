Se alista el estreno de la nueva producción de Telemundo que expandirá el universo de “El señor de los cielos”. Se trata de “Dinastía Casillas”, un spin-off que lleva a la pantalla la lucha por el control del legado criminal de una de las familias más poderosas de la televisión hispana.

La producción de Telemundo Studio, cuyas grabaciones se inciaron en junio de 2025, cuenta con un reparto encabezado por Iván Arana, acompañado de María Fernanda Yepes; y promete mantener el suspenso y la intensidad que convirtió a la serie original en un fenómeno internacional.

¿CUÁL ES LA FECHA DE ESTRENO DE “LA DINASTÍA CASILLAS”?

Telemundo ha confirmado que la superserie verá la luz en octubre de 2025. Aunque la fecha exacta aún se mantiene bajo reserva, la cadena ya aseguró que se trata de “un spin-off audaz y electrizante”.

"Dinastía Casillas” se estrena en octubre, pero aún no se tiene fecha exacta (Foto: Telemundo)

¿DE QUÉ “LA DINASTÍA CASILLAS”?

La historia se centra en Ismael Casillas (Iván Arana), quien hereda la responsabilidad de proteger un imperio en crisis tras la misteriosa desaparición de Aurelio Casillas. Como advierte el propio personaje: “Yo no pedí este nombre, no pedí esta guerra, pero cuando llevas el apellido que yo llevo no puedes dudar. Mi apá construyó un imperio y nadie nos lo va a quitar”.

Junto a Diana (Isabella Castillo), Ismael se ve obligado a tomar las riendas para mantener viva la dinastía. En un mundo gobernado por la ambición y el miedo, la lealtad se vuelve un arma letal, y proteger a los suyos exige un sacrificio incalculable.

Isabela Castillo, interpreta a Diana, en el spin-off oficial de “El señor de los cielos” (Foto: Telemundo)

Al comienzo de esta nueva historia, Diana (interpretada por Castillo) e Ismael Casillas emprenden una misión para liberar a Aurelio y a Rutila, cuando una serie de eventos inesperados los obliga a repensar sus estrategias y alianzas. Deben luchar por el control del cártel en un entorno donde enemigos acechan en cada esquina, detalla Telemundo.

"Dinastía Casillas” será el primer spin-off oficial de “El señor de los cielos” (Foto: Telemundo)

TRÁILER DE LA “DINASTÍA CASILLAS”

Telemundo ha revelado un adelanto oficial del spin-off “Dinastía Casillas”, que no busca ser un simple derivado, sino una continuación de alto voltaje con identidad propia.

