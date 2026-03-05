Después de un intento de asesinato, Andrés Ferrara (Juan Pablo Medina), jefe de medicina interna, pierde la memoria de los últimos doce años de su vida, así que debe reconstruir su pasado, eaprender muchas lecciones, enfrentar amores enredados y lidiar con un escándalo inminente por un nuevo medicamento en “DOC”, la serie mexicana de Netflix dirigida por Fran Franco, Andrés López y Harold Ariza. ¿Cuántos episodios tiene la nueva producción? ¿Cuándo se estrenarán en la plataforma de streaming de la N roja?

El drama médico protagonizado por Juan Pablo Medina, Gabriela de la Garza, Stephanie Cayo, Giuseppe Gamba, Alejandra Ambrosi, Montserrat Marañón e Iván Sánchez, fue filmada en Colombia y la Ciudad de México y se basa en la serie italiana “Doc – Nelle tue mani”, que a su vez se inspiró en la historia real del Dr. Pierdante Piccioni, exjefe de urgencias de Lodi y Codogno, quien olvidó los 12 años anteriores de su vida tras un accidente automovilístico en 2013

“[La serie] está hecha con mucho amor y por un elencazo”, aseguró la actriz Alejandra Ambrosi. “Y tiene casos clínicos que te ponen a pensar mucho y con invitados que son geniales”.

Iván Sánchez asume del médico Marco Santamaría en una escena de la serie médica mexicana "DOC" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “DOC”?

La primera parte de “DOC” se estrenó el 4 de marzo de 2026 en Netflix. Mientras que la segunda parte llegará el viernes 27 de marzo.

Por lo tanto, para ver la nueva serie mexicana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “DOC”?

La primera temporada de “DOC” tiene 40 episodios, que se dividen en dos partes de 20 capítulos cada una.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “DOC”

Episodio 1: 4 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 2: 4 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 3: 4 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 4: 4 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 5: 4 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 6: 4 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 7: 4 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 8: 4 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 9: 4 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 10: 4 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 11: 4 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 12: 4 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 13: 4 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 14: 4 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 15: 4 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 16: 4 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 17: 4 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 18: 4 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 19: 4 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 20: 4 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 21: 27 de marzo de 2026

Episodio 22: 27 de marzo de 2026

Episodio 23: 27 de marzo de 2026

Episodio 24: 27 de marzo de 2026

Episodio 25: 27 de marzo de 2026

Episodio 26: 27 de marzo de 2026

Episodio 27: 27 de marzo de 2026

Episodio 28: 27 de marzo de 2026

Episodio 29: 27 de marzo de 2026

Episodio 30: 27 de marzo de 2026

Episodio 31: 27 de marzo de 2026

Episodio 32: 27 de marzo de 2026

Episodio 33: 27 de marzo de 2026

Episodio 34: 27 de marzo de 2026

Episodio 35: 27 de marzo de 2026

Episodio 36: 27 de marzo de 2026

Episodio 37: 27 de marzo de 2026

Episodio 38: 27 de marzo de 2026

Episodio 39: 27 de marzo de 2026

Episodio 40: 27 de marzo de 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “DOC”?

Países Horarios Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

TRÁILER DE “DOC”

¿DE QUÉ TRATA “DOC”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “DOC”, “tras sufrir un intento de asesinato, Andrés Ferrara, jefe de medicina interna, pierde los recuerdos de los últimos doce años de su vida. Desorientado ante una realidad que ya no siente como suya, se ve obligado a reaprenderlo todo mientras lucha por recuperar todo lo que en su día amó y que ahora parece perdido. Ferrara tendrá que volver a conocerse y reconstruir su vida con la ayuda—y en ocasiones la interferencia— de sus familiares y amigos.”

ACTORES Y PERSONAJES DE “DOC”

Juan Pablo Medina como Andrés Ferrara

Gabriela de la Garza como la Dra. Ximena Franco

Stephanie Cayo como la Dra. Julia Jasso

Iván Sánchez como el Dr. Marco Santamaría

Ruben Zamora como Raúl Castillo

Daniel Toro como Darío Corona

Hector Kotsifakis como Diego

Giuseppe Gamba

Vicente Peña como Francisco Guzmán

Xabiani Ponce de León como Rufino

Erick Chapa

José Ramón Barreto como José Ramos

Arath Aquino como Jacobo

Valentina Buzzurro

Macarena García

Martín Saracho

Nicolasa Ortiz Monasterio

Martín Altomaro

Montserrat Marañón

Daniela Schmidt

Natalia Plascencia

Gabriela de la Garza es parte de la serie médica mexicana "DOC", donde interpreta a la Dra. Ximena Franco (Foto: Netflix)

