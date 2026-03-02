“DOC” es la serie médica mexicana que llega a Netflix el miércoles 4 de marzo del 2026 y que ya viene generando conversación entre los fans de los dramas hospitalarios. Esto, sobre todo, porque tiene como protagonista a Juan Pablo Medina y reúne a figuras como Gabriela de la Garza, Stephanie Cayo e Iván Sánchez en un mismo elenco. Así, si llegaste a esta nota y quieres saber exactamente quién es quién en esta ficción que adapta un éxito internacional, te recomiendo prestarle atención a la siguiente guía del reparto.

Vale precisar que “DOC” es la adaptación mexicana del exitoso drama italiano “Doc – Nelle tue mani” (2020) y narra la historia de un jefe de medicina interna, quien pierde los recuerdos de los últimos doce años de su vida.

Entonces, desorientado ante una realidad que ya no siente como suya, él se ve obligado a reaprenderlo todo mientras lucha por recuperar lo que en su día amó y que ahora parece perdido.

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie de Netflix:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DOC”?

1. Juan Pablo Medina como Andrés Ferrara

Empiezo la lista con el protagonista de “DOC”: Andrés Ferrara. Él es el jefe de medicina interna que pierde más de una década de su memoria tras un intento de asesinato.

En ese sentido, es el equivalente mexicano del doctor Andrea Fanti de la versión italiana: un médico brillante que deberá reaprender a relacionarse con sus colegas, pacientes y familia.

Su historia se inspira en la del Dr. Pierdante Piccioni, un médico italiano que en 2013 sufrió un accidente de tráfico que lo dejó en coma durante seis horas. Y, al despertar, él creía estar en el año 2001.

Su experiencia fue plasmada en el libro “Meno Dodici” (“Menos doce”) y se convirtió en un referente mundial de empatía clínica tras reincorporarse a la medicina.

Juan Pablo Medina como Andrés Ferrara en una escena de la serie médica mexicana "DOC" (Foto: Netflix)

2. Gabriela de la Garza como la Dra. Ximena Franco

La Dra. Ximena Franco es la directora médica del hospital y, en algún momento, fue la esposa de Andrés.

La actriz que la interpreta es Gabriela de la Garza, reconocida por su trabajo previo en “Narcos”, “Cantinflas” y “Solteras”.

Gabriela de la Garza como la Dra. Ximena Franco en una escena de la serie médica mexicana "DOC" (Foto: Netflix)

3. Stephanie Cayo como la Dra. Julia Jasso

La Dra. Julia Jasso es una de las integrantes del hospital y, en el pasado, mantuvo una estrecha relación con Andrés.

La artista que asume este rol es la peruana Stephanie Cayo, también integrante de los elencos de “Yucatán”, “Hasta que nos volvamos a encontrar” y “Force of Nature”.

Stephanie Cayo como la Dra. Julia Jasso en una escena de la serie médica mexicana "DOC" (Foto: Netflix)

4. Iván Sánchez como el Dr. Marco Santamaría

Iván Sánchez, actor español conocido por “La reina del sur”, se suma a la serie de Netflix como el Dr. Marco Santamaría.

Él es uno de los médicos más experimentados del staff, con una relación compleja con nuestro protagonista.

Iván Sánchez como el Dr. Marco Santamaría en una escena de la serie médica mexicana "DOC" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “DOC”:

5. Ruben Zamora como Raúl Castillo

6. Daniel Toro como Darío Corona

7. Hector Kotsifakis como Diego

8. Giuseppe Gamba

9. Vicente Peña como Francisco Guzmán

10. Xabiani Ponce de León como Rufino

11. Erick Chapa

12. José Ramón Barreto como José Ramos

13. Arath Aquino como Jacobo

14. Valentina Buzzurro

15. Macarena García

16. Martín Saracho

17. Nicolasa Ortiz Monasterio

18. Martín Altomaro

19. Montserrat Marañón

20. Daniela Schmidt

21. Natalia Plascencia

