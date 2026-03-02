“DOC” es la serie médica mexicana que llega a Netflix el miércoles 4 de marzo del 2026 y que ya viene generando conversación entre los fans de los dramas hospitalarios. Esto, sobre todo, porque tiene como protagonista a Juan Pablo Medina y reúne a figuras como Gabriela de la Garza, Stephanie Cayo e Iván Sánchez en un mismo elenco. Así, si llegaste a esta nota y quieres saber exactamente quién es quién en esta ficción que adapta un éxito internacional, te recomiendo prestarle atención a la siguiente guía del reparto.
Vale precisar que “DOC” es la adaptación mexicana del exitoso drama italiano “Doc – Nelle tue mani” (2020) y narra la historia de un jefe de medicina interna, quien pierde los recuerdos de los últimos doce años de su vida.
Entonces, desorientado ante una realidad que ya no siente como suya, él se ve obligado a reaprenderlo todo mientras lucha por recuperar lo que en su día amó y que ahora parece perdido.
Antes de continuar, mira el tráiler de la serie de Netflix:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DOC”?
1. Juan Pablo Medina como Andrés Ferrara
Empiezo la lista con el protagonista de “DOC”: Andrés Ferrara. Él es el jefe de medicina interna que pierde más de una década de su memoria tras un intento de asesinato.
En ese sentido, es el equivalente mexicano del doctor Andrea Fanti de la versión italiana: un médico brillante que deberá reaprender a relacionarse con sus colegas, pacientes y familia.
Su historia se inspira en la del Dr. Pierdante Piccioni, un médico italiano que en 2013 sufrió un accidente de tráfico que lo dejó en coma durante seis horas. Y, al despertar, él creía estar en el año 2001.
Su experiencia fue plasmada en el libro “Meno Dodici” (“Menos doce”) y se convirtió en un referente mundial de empatía clínica tras reincorporarse a la medicina.
2. Gabriela de la Garza como la Dra. Ximena Franco
La Dra. Ximena Franco es la directora médica del hospital y, en algún momento, fue la esposa de Andrés.
La actriz que la interpreta es Gabriela de la Garza, reconocida por su trabajo previo en “Narcos”, “Cantinflas” y “Solteras”.
3. Stephanie Cayo como la Dra. Julia Jasso
La Dra. Julia Jasso es una de las integrantes del hospital y, en el pasado, mantuvo una estrecha relación con Andrés.
La artista que asume este rol es la peruana Stephanie Cayo, también integrante de los elencos de “Yucatán”, “Hasta que nos volvamos a encontrar” y “Force of Nature”.
4. Iván Sánchez como el Dr. Marco Santamaría
Iván Sánchez, actor español conocido por “La reina del sur”, se suma a la serie de Netflix como el Dr. Marco Santamaría.
Él es uno de los médicos más experimentados del staff, con una relación compleja con nuestro protagonista.
Otros actores y personajes de “DOC”:
- 5. Ruben Zamora como Raúl Castillo
- 6. Daniel Toro como Darío Corona
- 7. Hector Kotsifakis como Diego
- 8. Giuseppe Gamba
- 9. Vicente Peña como Francisco Guzmán
- 10. Xabiani Ponce de León como Rufino
- 11. Erick Chapa
- 12. José Ramón Barreto como José Ramos
- 13. Arath Aquino como Jacobo
- 14. Valentina Buzzurro
- 15. Macarena García
- 16. Martín Saracho
- 17. Nicolasa Ortiz Monasterio
- 18. Martín Altomaro
- 19. Montserrat Marañón
- 20. Daniela Schmidt
- 21. Natalia Plascencia
