Netflix prepara un título especial para los fans de “Gintama”. Y es que la plataforma lanzará, en abril del 2026, el anime “Dandelion”, una nueva serie inspirada en la primera obra publicada de Hideaki Sorachi, el mangaka detrás de la popular comedia de ciencia ficción. Así, la producción llega como exclusiva mundial del famoso servicio de streaming y busca rescatar una historia que, hasta ahora, solo conocían los seguidores más fieles del autor. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que “Dandelion” nació como un one-shot que Sorachi presentó a la Weekly Shonen Jump a inicios de los 2000 y que le valió una mención honorífica en el Premio Tenkaichi de Manga, antes—incluso—de que “Gintama” comenzara a serializarse.

De esta manera, la obra sirve como punto de partida para un proyecto animado que promete expandir aquel concepto original.

¿DE QUÉ TRATA “DANDELION”?

La trama del anime de Netflix se desarrolla en un mundo donde existen “ángeles” encargados de guiar a las almas en pena hacia el más allá.

Los protagonistas, Tetsuo Tanba y Misaki Kurogane, pertenecen al Departamento de Despedida de la Federación Japonesa de Ángeles y forman la División 21, conocida como el Clan Tanpopo (Diente de León).

Sin embargo, a diferencia de otros ángeles que se apresuran a cerrar sus casos, ambos adoptan un ritmo propio: se toman el tiempo de escuchar los arrepentimientos de cada espíritu y los ayudan a resolver aquello que los mantiene atados al mundo terrenal.

Así, eventualmente, se topan con el espíritu de un anciano que huye a toda velocidad, desesperado por escapar de ellos... lo que desencadena una serie de encuentros tan emotivos como extraños.

Cabe resaltar que nuestros personajes principales están llenos de contrastes: Tanba luce un ceño permanente y tiene una lengua afilada, pero esconde una naturaleza profundamente compasiva; Kurogane, por su parte, es la líder de la división y, pese a su apariencia juvenil, posee una fuerza formidable.

En ese sentido, la historia combina humor, acción y momentos emotivos con el estilo inconfundible que luego definiría a “Gintama”.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “DANDELION”?

La producción consta de 7 episodios en total, lo que la sitúa más cerca del formato de miniserie que el de una temporada larga de anime tradicional.

¿QUIÉNES SON LAS VOCES Y EL EQUIPO DETRÁS DEL ANIME “DANDELION”?

El elenco de voces principal reúne a talentos reconocidos del anime japonés:

Chikahiro Kobayashi , famoso por interpretar a Sugimoto en “Golden Kamuy” y a Legoshi en “BEASTARS”, asume el rol de Tetsuo Tanba .

, famoso por interpretar a Sugimoto en “Golden Kamuy” y a Legoshi en “BEASTARS”, asume el rol de . Por su parte, Megumi Han, la voz de Gon en “Hunter × Hunter” y de Arima Kana en “Oshi no Ko”, interpreta a Misaki Kurogane.

La dirección está a cargo de Daisuke Mataga, la composición de la serie recae en Yosuke Suzuki, el diseño de personajes es trabajo de Ai Asari y la música queda en manos de Yuki Hayashi. Finalmente, la animación está a cargo del estudio japonés NAZ.

El póster de "Dandelion", anime que adapta el manga de Hideaki Sorachi (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí